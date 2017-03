Rớt xuống hố công trình, ba học sinh tử vong

Theo ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng Công an xã Diên An, khoảng 17 giờ 45 công an xã nhận được tin báo có vụ chết đuối tại thôn An Ninh.

“Khi chúng tôi đến hiện trường đã cùng với người dân tìm kiếm và vớt được thi thể ba cháu”, ông Tấn kể lại. Ba nạn nhân gồm Nguyễn Xuân An Khang (12 tuổi, trú xã Diên An, huyện Diên Khánh), Phạm Minh Huy (12 tuổi) và Trần Minh Trung (12 tuổi, cùng trú xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh). Cả ba đều là học sinh lớp 7 Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Diên An).

Anh Nguyễn Văn Cương, cha cháu An Khang, cho biết gần 19 giờ tối không thấy con đi học về nên đi tìm. “Lúc đó cả nhà rất lo lắng vì chưa bao giờ Khang đi học về muộn. Khi nghe bà con nói có học sinh chết đuối tại thôn An Ninh tôi không nghĩ đó là thằng Khang. Nhưng lúc đến nơi thấy ba đứa nằm đó, trong đó có con mình” - anh Cường nghẹn ngào.





Hố công trình nơi ba em học sinh rớt xuống tử vong

Còn anh Nguyễn Quang Trung, nhân chứng thấy ba cháu trước khi rớt xuống hố công trình, kể: “Khoảng 15 giờ 30 tôi thấy có bốn học sinh đi xe đạp hướng về cầu Bà Nai. Khi đến đoạn bị nạn các cháu có nô đùa, lúc này có một học sinh quay trở lại. Vì trời đổ mưa nên tôi về nhà cách đó 15 m. Đến khoảng gần 18 giờ tôi nhìn thấy ba chiếc xe đạp nhưng lại không thấy các cháu đâu nên gọi điện báo công an xã và cùng bà con tìm kiếm”.

Công trình đã được rào chắn sau khi xảy ra tai nạn thương tâm.



Được biết, đoạn ba cháu nhỏ chết đuối nằm trong công trình thi công đường Nha Trang - Diên Khánh. Ông Tấn cho biết khi xảy ra tai nạn thương tâm công trình thi công không hề có hàng rào, bảng cảnh báo nguy hiểm.

“Các đơn vị thi công làm rất ẩu, mùa này mưa nhiều hố công trình lại sâu khoảng 2 m, tai nạn rất dễ xảy ra, nhất là đối với các em nhỏ”, ông Tấn phẫn nộ. Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện đơn vị thi công đã đến thăm hỏi và thỏa thuận mức hỗ trợ trực tiếp với gia đình các cháu nhỏ.