Rủ côn đồ đánh ân nhân trọng thương

Anh Nguyễn Vũ Thanh, quê ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau (nhân viên quản lý nhân sự quán bar Nguyên, khóm 1, phường 8, TP Cà Mau), nghe Huỳnh Minh Sang than thở không có việc làm, vốn là chỗ bạn bè thân thiết, anh Thanh xin với ông chủ quán nhận Sang vào làm công trong quán.

Thời gian đầu Sang rất chăm chỉ, siêng năng làm việc, nhưng sau một thời gian Sang bắt đầu không tuân thủ quy định của quán. Nhiều lần anh Thanh và các đồng nghiệp nhắc nhở, khuyên bảo, điều hay, lẽ phải, nhưng Sang để ngoài tai. Thậm chí còn sỉ vả anh Thanh trước mặt mọi người. Nhưng anh Thanh vẫn bỏ qua mọi chuyện. Khi biết chuyện, ông chủ quán bar cho Sang nghỉ việc. Từ đó Sang cho rằng mình bị mất việc là do anh Thanh, nên có ý định trả thù.

Khoảng 22h ngày 14/3, Huỳnh Minh Sang đi lại phòng game ở khu vực khóm 8, phường 8, TP Cà Mau tìm gặp Trần Bé Thương, Trần Vũ Phi Khanh và Lý Dương Linh (Linh nhỏ), thường trú ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), tạm trú khóm 7, phường 8, TP Cà Mau và cùng chơi game. Sau đó, Sang rủ bạn đi đến quán café Xưa Và Nay (khu vực khóm 8, phường 8, TP Cà Mau). Tại đây, Sang nói: "Mấy thằng mầy đi đánh thằng này giùm tao, tại nó mà tao bị đuổi việc".

Sẵn có máu "côn đồ" trong người, Thương, Khanh và Linh "hưởng ứng" tích cực. Rồi cùng nhau lên kế hoạch để đánh anh Thanh. Thương đi lấy mã tấu (loại dao tự chế lưỡi dao làm bằng Inox), Khanh tìm được một khúc sắt dài khoảng 60cm rồi cùng Linh đi đến đầu hẻm (khóm 2, phường 8, TP Cà Mau) nơi anh Thanh ở trọ "phục kích" sẵn. Còn Sang đi đến gần quán bar khoảng 500 mét, đợi anh Thanh tan ca trực ra về điện báo cho Thương, Khanh và Linh biết để chuẩn bị ra tay.

Khoảng 2h sáng 15/3, anh Nguyễn Vũ Thanh từ quán bar đi bộ về nhà trọ, vừa tới đầu hẻm, thì bị Thương, Khanh và Linh xông vào đánh, chém tới tấp vào đầu vào lưng gây trọng thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau kết hợp với Công an phường 8 (TP Cà Mau) tiến hành xác minh vụ việc và đã bắt được Huỳnh Minh Sang, Trần Bé Thương, Trần Vũ Phi Khanh và Lý Dương Linh…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh anh Nguyễn Vũ Thanh bị thương tích. Ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Minh Sang (kẻ chủ mưu), Trần Bé Thương và Trần Vũ Phi Khanh về hành vi "cố ý gây thương tích". Riêng Lý Dương Linh, do chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên áp dụng nghị định quản lý giáo dục tại địa phương.





Theo Quốc Thống (CAND)