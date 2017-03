Rủ đồng bọn lập bẫy cướp của bạn gái

Nguyễn Trọng Quản, kẻ chủ mưu vụ cướp.



Theo H.Vũ (CAND)



21h ngày 9/12, chị Nguyễn Thùy Linh, tạm trú tại khu đô thị Nam Trung Yên đến Công an phường Yên Hòa trình báo, khoảng 19h cùng ngày, chị Linh cùng bạn học là Nguyễn Trọng Quản đi xe máy từ trường về nhà, khi qua ngã tư Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, bất ngờ bị 3 thanh niên bịt mặt đi trên xe máy Sirius không biển kiểm soát bám theo. Một tên ngồi sau đấm vào người chị Linh rồi hô to: "Đánh chết bọn này đi". Quản liền tăng ga bỏ chạy vào trong khu Nam Trung Yên. 3 đối tượng phóng xe máy bám sát theo sau. Đến đoạn đường vắng, chị Linh bị các đối tượng dùng dao nhọn gí vào cổ đe dọa cướp túi xách trong có 2 điện thoại di động và hơn 3 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ.Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an phường Trung Hòa phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương xác minh, thu thập nhân chứng phục vụ việc điều tra, truy xét đối tượng gây án.Rà soát tại khu vực ngã tư Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, nơi nạn nhân bị 3 đối tượng bịt mặt tấn công, các trinh sát thu được thông tin khá quan trọng, trước khi xảy ra vụ cướp, có 3 thanh niên đi xe máy Sirius không biển kiểm soát trùng khớp với đặc điểm của bọn cướp ngồi ở một quán nước đầu ngõ 218 Trần Duy Hưng. Chúng có trao đổi điện thoại di động, sau đó cả 3 tên đeo khẩu trang đi.Từ thông tin này, các trinh sát nhận định những tên cướp nhằm vào chị Linh là hoàn toàn có chủ ý chứ không phải một vụ cướp tài sản bình thường. Mặt khác, kiểm tra lại toàn bộ hành trình chạy trốn sự truy đuổi của 3 tên cướp bịt mặt cho thấy mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc chưa phải là muộn nhưng Nguyễn Trọng Quản, người điều khiển xe máy chở chị Linh lại không đi vào chỗ đông người mà lại chạy về phía vắng vẻ, ít nhà dân và vắng người qua lại. Hơn nữa, vì sao các đối tượng chỉ tấn công chị Linh, còn với Quản lại buông tha?Từ những nghi vấn này, các trinh sát đã triệu tập "người bị hại" Nguyễn Trọng Quản để làm sáng tỏ. Sau một hồi quanh co, Quản đã buộc phải khai nhận âm mưu gây án hết sức tồi tệ của mình đối với người bạn gái học cùng lớp.Theo khai nhận của Nguyễn Trọng Quản, mặc dù là sinh viên năm thứ nhất nhưng do ăn chơi đua đòi dẫn đến nợ nần, Quản đã "cắm" xe của một người bạn. Không có tiền để lấy chiếc xe ra, Quản nảy ra ý đồ xấu.Biết chị Linh, bạn học cùng lớp hằng ngày đi học bằng xe máy Dylan, sử dụng 2 điện thoại di động và mang theo nhiều tiền, Quản đã lên một kế hoạch hoàn hảo, đưa chị Linh vào bẫy để cướp tài sản. Quản gọi 2 bạn thân ở Quảng Ninh là Vũ Bình Dương, 18 tuổi, Nguyễn Thành Nam, 19 tuổi lên Hà Nội bàn việc cướp tài sản của chị Linh. Nhưng do Dương và Nam không quen đường nên Quản tiếp tục rủ thêm Hoàng Thế Vĩnh, 20 tuổi, quê Quảng Ninh, sinh viên cùng trường đại học với Quản tham gia.Tối 9/12, sau khi tan học, Quản gọi điện thoại báo cho bọn Vĩnh, Nam, Dương biết. 3 tên liền tháo biển kiểm soát xe máy Sirius, chuẩn bị dao nhọn, đến ngõ 218 Trần Duy Hưng phục sẵn. Đến gần ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, Quản cố tình đi xe thật chậm cho đồng bọn nhận ra và bám theo thực hiện "kịch bản". Sau khi 3 tên cướp lên xe tẩu thoát, Quản quay lại chỗ người bạn gái vờ an ủi, động viên, đưa chị Linh về nhà. Quản khuyên chị Linh không nên đi báo Công an vì làm như vậy sẽ bị các đối tượng trả thù. Tuy nhiên, vừa rời nhà chị Linh, Quản đã liên lạc ngay với đồng bọn. Quản mang 1 chiếc điện thoại Nokia của chị Linh đi bán được 5,8 triệu đồng, chiếc còn lại đưa cho Dương sử dụng. Quản chia cho Vĩnh 4 triệu đồng, số tiền còn lại dùng để trả nợ và ăn tiêu.Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên; đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản để trao trả cho người bị hại.