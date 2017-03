Rủ em họ đi cướp tiền của thủ quỹ công ty

Báo đã đưa tin ban đầu về vụ cướp táo bạo xảy ra trên đường Ngô Quyền, TP Hải Dương (Hải Dương). Sau 46 giờ xác minh, các trinh sát và điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hải Dương (Hải Dương) đã bắt gọn 3 đối tượng, thu giữ tang vật của vụ án.

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sơn, 33 tuổi, trú tại 145B; hai anh em ruột Nguyễn Mạnh Trường, 35 tuổi và Nguyễn Mạnh Cường, 37 tuổi, cùng trú ở 51/10 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 9h sáng 4/8, như thường lệ chị Phạm Thị Trâm (50 tuổi, trú tại số 12/41/44 Quan Thánh, TP Hải Dương), thủ quỹ Doanh nghiệp Phan Dũng, vận chuyển hơn 300 triệu đồng đến gửi ở một ngân hàng trên địa bàn TP Hải Dương.

Khi đến gần cổng Công ty Macanot trên đường Ngô Quyền thuộc phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương thì một chiếc xe máy đi cùng chiều bất ngờ vọt lên, ép xe của chị Trâm vào lề đường. Chị Trâm loạng choạng tay lái rồi dừng hẳn. Cùng lúc này, đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống, dùng dao bầu gí vào cổ chị đe dọa, cướp đi toàn bộ số tiền. Đây là vụ cướp tiền táo bạo với số lượng lớn lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ban đầu, chị Trâm không cung cấp được nhiều thông tin cho cơ quan điều tra… sau một lúc trấn tĩnh, chị Trâm kể lại một chi tiết và đây trở thành một trong những "điểm nhấn" quan trọng giúp Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương có nhận định đúng về đối tượng gây án. Trong lúc ép xe máy của chị Trâm, một trong hai tên cướp đã hô to: "Đưa tiền đây!". Điều này chứng tỏ rằng đối tượng tham gia vụ cướp có quan hệ quen biết với thủ quỹ Trâm. Bọn chúng nắm chắc quy luật chuyển tiền của chị Trâm để hành động. Từ đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương tập trung rà soát những đối tượng nghi vấn trong Doanh nghiệp Phan Dũng.



Các đối tượng gây ra vụ cướp giật 300 triệu đồng.

Sau 2 ngày xác minh, mũi công tác của Trung tá Cù Ngọc Nam, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại 145 B, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), công nhân đóng gói của Doanh nghiệp Phan Dũng. Sơn là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm… Đi sâu xác minh việc sử dụng thời gian của tên Sơn, họ đã phát hiện Sơn có sự bất minh về thời gian... Đến chiều 6/8, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã triệu tập Sơn đến trụ sở đấu tranh.

Ban đầu, Sơn quanh co nhưng khi các chứng cứ hắn đưa ra đều bị bác bỏ, Sơn đã khai nhận: cùng Nguyễn Mạnh Trường (35 tuổi, ở 51/10 Nguyễn Đình Chiểu, khu 7, phường Ngọc Châu) là anh em con bác họ, đối tượng có 2 tiền án, nghiện hút nặng cùng thực hiện vụ cướp.

Từ lời khai của Sơn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương đã triệu tập Trường đến trụ sở. Trường thừa nhận cùng anh trai là Nguyễn Mạnh Cường (37 tuổi, trú tại địa chỉ trên) tham gia vụ cướp 300 triệu đồng vào sáng 4/8...

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Sơn điện thoại cho Trường và hẹn nhau ở ga Phú Thái. Trường chia cho Sơn 57 triệu đồng. Số còn lại, Trường quản lý hết và đem gửi tại nhà của chị gái Trường, số tiền lẻ bên ngoài khoảng 5 triệu đồng thì cho Cường. Cơ quan điều tra đã thu số tiền trên ở một gốc cây trứng gà gần nhà đối tượng.

Đây là vụ cướp tiền liều lĩnh, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, song từ vụ án cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến ANTT. Đó là các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần hạn chế việc vận chuyển tiền bằng xe máy, trong trường hợp vận chuyển với số lượng lớn cần phải sử dụng ôtô, tuân thủ quy trình vận chuyển, đảm bảo an ninh.





Theo Xuân Mai (CAND)