Rủ khách nước ngoài đi mát xa để trộm cắp vàng

Trước đó, 22h05 ngày 27/10, anh Đỗ Vọng Linh (học viên Học viện cảnh sát nhân dân) đang đi xe máy trên đường đê 401 hướng đi cầu Long Biên, phát hiện một người đàn ông người nước ngoài đang giằng co với hai phụ nữ đang ngồi trên xe máy.



Người phụ nữ cầm lái điều khiển xe máy bỏ chạy, người đàn ông nước ngoài giữ xe máy, làm cả ba người đã bị ngã xuống đường. Anh Linh quay xe lại chặn đầu xe, hô hoán và cùng nạn nhân bắt giữ Hương giao cho Công an Phường Phúc Tân. Tại cơ quan công an, người nước ngoài khai tên là Jun Takanashi, quốc tịch Nhật.



Ông Takanashi được Hương cùng phụ nữ bỏ trốn rủ đi mát xa. Trên đường về, ông Takanashi phát hiện bị mất một dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, ngay lúc đó người này nhìn thấy Hương cầm dây chuyền, nhẫn của mình cất vào túi áo. Ông Takanashi đã giữ tay Hương khiến cho xe máy bị đổ ra đường, cú giằng co làm ông Takanashi bị ngã gãy xương bả vai. Ngay sau đó, ông Takanashi được Công an quận Hoàn Kiếm đưa đi cấp cứu.



Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ.





Theo Quang Tùng (VTC News)