Rủ nhau buôn 3,7 kg heroin, anh tử hình, em chung thân

Theo hồ sơ, lúc 13g30’ ngày 28-6-2014, tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Tù cùng anh trai là Cò mang 10 bánh heroin từ Lào vượt biên về, bán cho hai đối tượng người Việt có tên Thò Lý và Tủa Lầu.

Trong khi hai anh em Tu đang tìm địa điểm giao nhận tiền và hàng thì bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp cùng Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ.



Cảnh sát dẫn giải Xồng Rua Cò về Trại tạm giạm Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.Lam

Khi bị bắt, cả Lò và Tu rút dao to, nhọn từ trong người ra chống trả quyết liệt, đâm các chiến sĩ để chạy trốn. Các chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm tước dao, quật Lò và Tu ngã xuống đất, bắt gọn.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin (trọng lượng khoảng 3.777 gam) cùng hai con dao, một chiếc đèn ắc quy và ba diện thoại di động chứa sim Lào và Việt Nam dùng để giao dịch với “trùm” ma túy.

Đối với hai đối tượng Thò Lý và Tủa Lầu do không xác định được địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để xử lý. Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra.

Hai anh em ruột Xồng Bá Tu và Xồng Rua Cò đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm

Tại tòa, nghe mức án đại diện VKSND đề nghị, Tu bật khóc, nói: “Lần đầu tiên đi buôn ma túy, chưa thu lợi được gì đã phải vào tù rồi tử hình”. Tu xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và cho anh trai.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy rất lớn, có bàn bạc, có tổ chức, nên cần xử phạt nghiêm minh để răn đe.