Rủ nhau đi buôn hồng phiến, hai phụ nữ bị bắt

(PL)- Đồn biên phòng Mường Típ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy và hoàn tất hồ sơ bàn giao Ngân Thị Toàn và Lê Thị Thơm (cùng trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho Công an huyện Kỳ Sơn mở rộng điều tra, khởi tố bị can.

Trước đó, đêm 18-6, Toàn và Thơm rủ nhau lên vùng núi Kỳ Sơn mua ma túy về bán kiếm lời thì bị Đồn biên phòng Mường Típ phối hợp cùng Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 500 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp), 20 g heroin và hai điện thoại di động. Tang vật ma túy thu giữ trong người Ngân Thị Toàn và Lê Thị Thơm. Ảnh: TRẦN CÔNG Toàn và Thơm khai thời gian qua thường lên vùng biên Việt-Lào mua ma túy rồi mang về bán cho các con nghiện. Cũng trong đêm 18-6, tại địa bàn xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã bắt quả tang Già Vả Mênh (trú bản Noọng Hán, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) đang vận chuyển 200 viên hồng phiến. Số ma túy Mênh mua từ Lào. Đ.LAM