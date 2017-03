Rủ nhau đi cướp giật lấy tiền tiêu tết

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 10 giờ 45 ngày 18-1, anh Nguyễn Tiến Phương (SN 1966, ở thôn Nhân Lý, xã Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) đang đi trên đường 191, đoạn đến xã Ngọc Sơn bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên xe Exciter giật mất túi, trong đó có một máy tính sách tay hiệu Toshiba, cùng một số giấy tờ khác.

2 đối tượng Cảnh và Hùng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Tứ Kỳ đã phối hợp cùng quần chúng truy đuổi. Đến phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp. Tứ Kỳ, 2 đối tượng đã bị khống chế, tóm gọn.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Lã Văn Cảnh (SN 1991) và Lê Mạnh Hùng (SN 1993) đều trú tại Lê Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Do đã cận tết mà không có tiền tiêu, 2 đối tượng đã rủ nhau sang Hải Dương cướp giật.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thế Cường (Dân trí)