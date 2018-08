Rủ nhau đi đòi nợ thuê, chưa tới nơi đã rút dao đâm bạn

Chiều nay (9-8), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thế Hùng (37 tuổi), ngụ ở Thạch Sơn, Thạch Thành về hành vi cố ý gây thương tích.



Hùng tại cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, do mâu thuẫn cá nhân trong lúc rủ nhau đi đòi nợ thuê nên Hùng đã dùng dao găm mang sẵn trong người tấn công anh Nguyễn Đình Liên (là bạn của Hùng) khiến anh Liên bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, Hùng lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó được lực lượng công an, gia đình và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, Hùng đã đến công an huyện đầu thú.