Rủ nhau đi tắm sông, 1 người chết đuối

Vào khoảng hơn 17 giờ ngày 2-8, anh An Quang Tuấn (sinh năm 1972, trú phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cùng hai người bạn rủ nhau đi tắm sông. Nhóm anh Tuấn đến con sông đào tại khu vực cống Mỹ, khu Mỹ Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An để bơi.

Hai người bạn của anh Tuấn bơi trước, khi sang đến bờ, ngoảnh lại thì họ không thấy anh Tuấn đâu. Hai người này đã gọi điện báo Công an phường Đồng Hòa, Công an quận Kiến An để thông tin về sự việc.

Ngay sau đó, Phòng Hướng dẫn chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã điều ba xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát phối hợp với các lực lượng công an, cơ quan chức năng tìm kiếm anh Tuấn tại địa điểm mất tích.

Việc tìm kiếm anh Tuấn diễn ra nhiều giờ đồng hồ. Ngoài các thợ lặn, công an đã phải sử dụng đến người nhái để lặn sâu xuống đáy sông.

Đại diện Công an quận Kiến An cho biết đến 23 giờ ngày 2-8, thi thể anh Tuấn đã được tìm thấy dưới lòng sông. Nguyên nhân dẫn tới tử vong có thể anh Tuấn đã bị đuối nước.