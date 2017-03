Rủ nhau giết người cùng bản vì đôi bông tai

Theo Hiếu Quỳnh (CAND)



Ngày 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi giết người, cướp tài sản là Cà Văn Toàn, 43 tuổi và Cà Văn Toán, 30 tuổi, đều trú tại bản Bông, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo.Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27/3/2013, 2 đối tượng đã sát hại chị Cà Thị Thiến, 39 tuổi, trú tại bản Bông, xã Quài Tở. Xác nạn nhân được phát hiện tại khu đồi bản Bông, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo (Điện Biên).Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, nạn nhân bị 1 vết thương hở ở vùng cổ, vết thương ở vùng đầu và mặt do vật tày tác động và bị mất đôi bông tai bằng vàng