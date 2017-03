“Rủ” trộm về quê…

Thường đến chơi với người nhà trú ở khu vực hồ Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, anh Đoàn Văn Hiếu quen biết với Đào Đức Thuận cũng thường đến chơi với người nhà trú tại đây. Tuy mới quen biết, nhưng anh Hiếu thấy mến cậu thanh niên đầu tóc lúc nào cũng chải chuốt, áo quần bảnh bao trông rất “sành điệu” này. Sáng ngày 4-7, có việc về quê ở Hải Dương, anh Hiếu rủ Thuận cùng đi cho vui và Thuận nhận lời. Sau bữa cơm trưa tại quê nhà, anh Hiếu đi ngủ. Lúc tỉnh dậy, anh Hiếu được Thuận cho hay phải về Hà Nội gấp vì người anh của Thuận gọi điện có việc cần. Sau khi Thuận về, đến 16h30 cùng ngày, anh Hiếu ra xe ô tô, thấy cửa kính bên lái bị hạ xuống, kiểm tra trong cốp xe, anh Hiếu hốt hoảng khi phát hiện 96 triệu đồng cất tại đây đã bị mất.

Nghi vấn thủ phạm lấy cắp số tiền trên là Đào Đức Thuận, anh Hiếu đã tới CAP Chương Dương, quận Hoàn Kiếm trình báo. Theo anh Hiếu trình bày, anh có để 100 triệu đồng trong cốp xe. Trên đường cùng Thuận về quê ở Hải Dương, anh Hiếu có mở cốp lấy 4 triệu đồng và Thuận nhìn thấy… Bước đầu, công tác truy xét của CAP Chương Dương gặp khó khăn bởi Đào Đức Thuận không ở Ứng Hòa, hiện lang thang ở Hà Nội. Người nhà của Thuận trú ở khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng chỉ biết trước đây Thuận có ở cùng với “bà nuôi” ở phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm. Các trinh sát hình sự CAP Chương Dương tới địa chỉ phố Gầm Cầu, nhưng Thuận không còn trú ở đây.

Tập trung lực lượng theo dõi các mục tiêu trên, đến 21h ngày 4-7, các trinh sát hình sự CAP Chương Dương phát hiện Đào Đức Thuận có mặt ở khu vực phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, đã tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh, Đào Đức Thuận thú nhận, thấy anh Hiếu mở cốp xe có nhiều tiền, Thuận đã nảy lòng tham, tìm cách lấy trộm. Lợi dụng lúc anh Hiếu ngủ say, Thuận lén lấy chìa khóa, mở cửa xe ô tô và cốp xe lấy cắp 96 triệu đồng. Về tới Hà Nội, Thuận lấy 1 triệu đồng tiêu xài, còn gửi lại 95 triệu đồng tại nhà người quen ở quận Hoàn Kiếm. Hắn không ngờ đã bị cơ quan công an phát hiện, nhanh chóng bắt giữ. Ngay trong đêm, CAP Chương Dương đã thu hồi số tiền 95 triệu đồng, lập hồ sơ, bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an Hải Dương xử lý theo thẩm quyền.

