Rửa chén không sạch, bị bạn tù đánh chết

Ngày 11-10, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với phạm nhân Vũ Văn Bình (đang bị giam giữ tại trại giam số 3, Hà Đông, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích. Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm Đỗ Đăng Dư (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang bị tạm giam cùng buồng với Bình đã bị Bình hành hung đến chết.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Trần Thu Nam, Văn phòng Luật sư Tín Việt và Cộng sự - Đoàn Luật sư TP Hà Nội (người hỗ trợ pháp lý cho gia đình Dư), cho hay hôm 11-10, ông đã có buổi làm việc với đại diện Công an TP Hà Nội, Công an huyện Chương Mỹ, VKSND Hà Nội… về cái chết của Dư. “Theo yêu cầu của gia đình em Dư, cơ quan khám nghiệm pháp y quân đội đã khám nghiệm tử thi. Tôi là một trong những người trực tiếp theo dõi buổi khám nghiệm. Biên bản không ghi nhận các dấu hiệu tổn thương bên trong (như chấn thương sọ não chẳng hạn…), chỉ ghi các dấu hiệu bên ngoài nên tôi đề nghị bổ sung. Đề nghị này không được chấp thuận nên tôi không đồng ý ký vào biên bản” - luật sư Nam nói.

Bước đầu, Công an Hà Nội đã xác định can phạm Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh chết. (Ảnh do gia đình em Dư cung cấp)

Theo luật sư Nam, hiện gia đình em Dư vẫn tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em. Trước đó, đầu tháng 8-2015, em Dư bị Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang trộm cắp tài sản nên bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bị bắt tạm giam hai tháng. Các quyết định này đã được VKSND huyện Chương Mỹ phê chuẩn. Đến ngày 13-8, Dư được chuyển đến trại tạm giam số 3 (của Công an TP Hà Nội) chuyên dành cho người chưa thành niên. Tại đây, Dư được giam chung buồng giam với Vũ Văn Bình, Nguyễn Nam Trường và Lê Đức Anh (tất cả đều 17 tuổi). Ngày 5-10, VKSND huyện Chương Mỹ có quyết định gia hạn tạm giam đối với Dư.

Bước đầu, Công an TP Hà Nội đã xác định trước một ngày khi có quyết định gia hạn tạm giam, Dư được phân công rửa chén bát cho các bị can cùng phòng sau khi ăn sáng. Do thấy Dư rửa không sạch, Bình đã tát, đá liên tiếp vào đầu Dư. Vài phút sau, Dư té xuống sàn nhà. Các bị can trong phòng đã hô hoán và cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày, Dư được chuyển đến BV Bạch Mai nhưng đến tối 10-10 thì Dư tử vong.

“Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bình. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội còn làm rõ toàn bộ quá trình quản lý tạm giam đối với bị can Dư cũng như trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ tại trại tạm giam vì để can phạm đánh nhau mà không kịp thời phát hiện dẫn đến hậu quả đáng tiếc” - vị lãnh đạo Công an TP Hà Nội nói.