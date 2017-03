Rượt chém tài xế xe buýt, kéo lê công an gần 2 km

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 26/6, tại cầu tạm Kỳ Hưng, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (Quảng Nam). 4 đối tượng trên chiếc xe tải Xuân Hoàng, mang BKS 57M-0346 tay lăm lăm kiếm, tuýp sắt rượt chém tới tấp tài xế và phụ xe buýt BKS 92H-0883 chạy tuyến Tam Kỳ - Núi Thành (Quảng Nam). Cuộc rượt đuổi như phim hành động diễn ra ngay trên đường khiến toàn bộ người lưu thông qua đoạn đường này một phen khiếp đảm.



Đến 11h30 cùng ngày, mặc dù tình hình đã được lực lượng công an kiểm soát, nhưng anh Nguyễn Đình Cẩn (SN 1973, trú tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tài xế xe buýt mang BKS 92H-0883 vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc đó, trên xe buýt đã đón được gần 20 hành khách từ TP.Tam Kỳ đi thị trấn Núi Thành. Khi xe chạy từ từ đón trả khách đến địa điểm cầu tạm Kỳ Hưng, xã Tam Xuân 2, tôi giảm đốc độ lái xe chạy qua cầu tạm,. Bất ngờ phía sau xe tải 57M-0346 (chạy hướng từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi) chở quá khổ hai dàn sắt khổng lồ, đạp ga ép mạnh bên hông trái xe buýt của tôi để cố vượt qua mặt. Tôi bình tĩnh xử lý kịp thời không thì toàn bộ xe và hành khách lao xuống ruộng rồi”.



Hít một hơi lấy bình tĩnh, anh Cẩn kể tiếp: “Tôi lái xe chạy qua cầu tạm an toàn. Gần đến đầu xe tải, tôi hỏi: “Sao mấy anh chạy xe ẩu vậy?". 4 thanh niên đang ngồi trong ca bin xe tải 57M-0346 hùng hổ: “Tụi tao lái xe vậy đó, mày làm gì được tụi tao? Muốn chơi (đánh) không?". Tôi tưởng mọi việc chỉ như thế là xong, không ngờ tài xế xe tải cho xe tấp vào lề đường. Hai người thanh niên cầm hai kiếm, hai người còn lại cầm tuýp sắt dài gần 1m bước xuống chạy tới xe tôi. Biết có chuyện, tôi tấp xe vào lề, tắt máy rồi bước xuống đường. Vừa lúc đó, 4 thanh niên trên vẻ mặt hung dữ xông vào chém chúng tôi. Chúng tôi hốt hoảng bỏ chạy. Bọn chúng rượt đuổi kịp anh Nguyễn Quang Toàn (SN 1967, trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) là phụ xe và đánh anh Toàn bị thương vùng mặt. Tôi chạy thoát, điện cầu cứu Công an xã Tam Xuân 2”.



Thấy Công an xã Tam Xuân 2 xuất hiện, cả 4 cầm hung khí leo lên xe tải nổ máy chạy tiếp. Thấy vậy, một đồng chí Công an xã Tam Xuân 2 đã cố gắng bám vào bên hông cửa xe tải ra lệnh cho tài xế xe tải phải dừng xe nhưng bol chúng phớt lờ, vẫn nhấn ga chạy tiếp khiến đồng chí công an bị kéo đi đoạn đường dài gần 2km.



Ngay sau đó, anh Cẩn - lái xe buýt và Công an xã Tam Xuân 2 đã điện báo khẩn cấp cho Công an huyện Núi Thành điều lực lượng xuống trấn áp. Lúc này, xe tải chạy qua khỏi cầu Bà Bầu thuộc địa phận thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. Cũng lúc đó, Công an huyện Núi Thành có mặt ra hiệu chặn xe tải lại kịp thời.



Quá bức xúc trước thái độ hung hãn, côn đồ của 4 đối tượng đi trên xe tải, hàng trăm người dân, cả phụ nữ, người già, trẻ em kéo ra bao vây quanh xe yêu cầu tài xế dừng xe và đưa đồng chí Công an xã Tam Xuân 2 xuống đất an toàn.



Mặc cho Công an huyện Núi Thành và Công an xã Tam Xuân 2, Công an xã Tam Anh Bắc yêu cầu xuống xe, 4 đối tượng trên vẫn ngồi yên trong cabin đưa ra “yêu sách” đề nghị công an phải bảo vệ tính mạng trước sự quá khích của người dân mới chịu bước xuống giao nộp hung khí. Theo lời khai ban đầu, 4 đối tượng này bảo ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.



Hiện Công an huyện Núi Thành đang tiến hành lấy lời khai của 4 đối tượng côn đồ trên và lập biên bản thu giữ một số hung khí như kiếm Nhật, tuýt sắt... Đến 11 giờ 30, Công an huyện Núi Thành đã áp tải 4 đối tượng và xe tải 57M-0346 về trụ sở của Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.





(Theo VTC News)