Rượt đuổi hàng chục km bắt đối tượng chống CSGT

Sáng nay 16/10, Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức-TPHCM đã bàn giao 2 đối tượng Phạm Duy Biển (31 tuổi) và Phạm Văn Trung (28 tuổi, cả 2 cùng ngụ tỉnh Thái Bình) về Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận để Cơ quan này tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Chiếc xe môtô công vụ của CSGT Rạch Chiếc bị hư hỏng nặng do tên Biển tông vào. (Ảnh: Vũ Lê)

Công an quận Thủ Đức có mặt xử lí hiện trường vụ xe tải tông mô tô đặc chủng của CSGT (Ảnh: Trung Kiên)



Theo thông tin ban đầu từ Đội CSGT Rạch Chiếc, trước đó khoảng 21h10’ ngày 15/10, 2 CSGT đội Rạch Chiếc gồm thiếu úy Nguyễn Anh Dũng và thượng sỹ Nguyễn Hải Quân làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên QL1A (đoạn gần km 1881, phường Linh Trung).

Tại đây, lực lượng CSGT phát hiện xe tải BKS 17K-6388 do Trung điều khiển vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe.

Chiếc “bồ câu” hư hỏng nặng sau khi bị xe tải kéo lê hơn 50m (Ảnh: Trung Kiên)



Khi đồng chí Quân đang tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tài xế thì đối tượng Biển (là phụ xe) chạy đến năn nỉ nhưng không được rồi lớn tiếng chửi bới.

Bị CSGT nhắc nhở, đối tượng này lên xe tông thẳng vào xe môtô công vụ của CSGT BKS 51A1-0726 khiến anh Quân bị té ngã. Chiếc xe tải cuốn gọn chiếc mô tô đặc chủng vào gầm kéo đi hơn 50m. Rất may, chiến sĩ công an tránh né kịp thời nên không bị thương tích nặng, chiếc xe mô tô hư hỏng nặng. Riêng chiếc xe tải sau khi chống trả lực lượng đang thi hành công vụ đã bỏ chạy về hướng Đồng Nai.



Anh Quân vội đứng lên đuổi theo. Lúc này tài xế Trung cũng nhảy lên xe cùng tên Biển bỏ chạy về hướng cầu Đồng Nai.

Nhận tin báo, chỉ huy đội CSGT Rạch Chiếc nhanh chóng tăng cường quân số chặn bắt chiếc xe của 2 đối tượng này, đồng thời điện báo CSGT tỉnh Đồng Nai, Công an quận Thủ Đức hỗ trợ để bắt giữ.

Khi đến khu vực cầu vượt Thủ Đức, dù bị lực lượng CSGT chốt chặn tại đây tiếp tục ra tín hiệu chặn dừng và bắn 3 phát súng chỉ thiên nhưng tên Biển vẫn bất chấp lao đi với tốc độ cao.

Cuộc rượt đuổi của lực lượng CSGT với chiếc xe tải vi phạm suốt hàng chục km trong đêm gây náo loạn quốc lộ. Nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường nhanh chóng tấp vào lề khi nghe tiếng còi hú của lực lượng truy đuổi vang rền.

Đến khu vực gần ngã tư Amata (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), xe mô tô của CSGT vượt lên chặn đầu thì tên Biển lách tay lái đụng liên tiếp vào 2 xe tải ven đường. Chưa dừng lại đó đối tượng này tiếp tục cho xe rẽ vào bãi phế liệu gần Trung đoàn Tăng thiết giáp 22 (Quân đoàn 4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Do hết đường, cả 2 nhảy xuống xe chạy vào trung đoàn 22 lẩn trốn.

Được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ trung đoàn, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai…, đội CSGT Rạch Chiếc đã bắt giữ 2 tên Biển và Trung cùng phương tiện vi phạm bàn giao cho Công an quận Thủ Đức xử lý.

Theo Vũ Lê - Trung Kiên (Dân trí)