Rượt đuổi mẹ, chém cảnh sát

Ngày 26/5, công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quốc Vương (18 tuổi) ở phường Thu Thủy để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.



Nguyễn Quốc Vương tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.L

Trước đó một tuần, Vương xin tiền mẹ để đi chơi nhưng không được. Vương vác dao dọa cả nhà nếu không đưa tiền sẽ "đập tan nhà cửa". Thấy con trai quá hung hãn, bà Nga (mẹ Vương) lên xe máy chạy trốn liền bị cậu con trai chém vào sau xe và dọa phải đưa tiền.

Quá sợ hãi, bà Nga gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp. Khi gặp cảnh sát, Vương cầm dao chém tán loạn vào đại úy Đặng Đình Minh cảnh sát khu vực. Mặc dù bị chém, nhưng đại úy Minh vẫn cố gắng khống chế tên Vương, chờ lực lượng đến bắt giữ khẩn cấp. Sau đó, anh Minh được đưa đến bệnh viện sơ cứu vết thương ở cánh tay.

Cảnh sát cho biết, Vương đã bỏ học, lang thang lêu lổng.

Theo Nguyên Khoa (VNE)