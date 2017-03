Rượt đuổi xe taxi trên quốc lộ 1A, bắt hai kẻ buôn ma túy

Chiều 13-7, Lĩnh và Anh mang ma túy đi trên xe taxi 38A-030.29 vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để bán cho các con nghiện thì bị người dân phát hiện báo công an. Khi lực lượng PC47 - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận để kiểm tra, Lĩnh lái xe cùng Anh bỏ chạy theo quốc lộ 1A hướng ra tỉnh Nghệ An với tốc độ cao. Khi lực lượng cảnh sát rượt đuổi, Lĩnh điều khiển xe taxi đánh tay lái và “chèn” xe cảnh sát để tiếp tục tháo chạy. đến địa phận xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì Lĩnh và Anh dừng xe, chạy vào nhà dân cố thủ.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã bao vây bắt được Lĩnh và Anh, thu giữ tang vật hơn 5,8 g heroin và 3,2 g ma túy đá, một thanh kiếm trên xe cùng một số tang vật có liên quan đến buôn bán ma túy.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã phá chuyên án 715M, bắt quả tang Lô Thị Thanh (45 tuổi, trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thanh vừa mãn hạn chín năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy lại lên vùng biên Việt-Lào mua ma túy về vùng biển bán kiếm lời. Khi Thanh đang ở trong nhà nghỉ Hòa Lâm (khối 4, thị trấn Diễn Châu) để bán ma túy thì bị Công an huyện Diễn Châu ập vào bắt quả tang và thu giữ tang vật 53,1 g heroin.

ĐẮC LAM