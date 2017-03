Rượt kẻ trộm chó bị hành hung tới chết

Theo người nhà anh Hòa kể lại, sau khi phát hiện con chó vừa bị bắt trộm anh Hòa lập tức rượt đuổi. Sau chừng 30 phút không thấy chồng quay về, vợ con anh Hòa sốt ruột chạy sang nhờ hàng xóm đi tìm.

Trên đường tìm kiếm, đến dốc Anh Quỳnh thuộc địa phận km10, Tỉnh lộ 3, xóm Ngọc Hà, xã Ngọc Sơn cách nhà chừng 3km thì người nhà và hàng xóm đã phát hiện anh Hòa máu me đầy người nằm ngất lịm bên đường.



Gia đình khẩn cấp gọi xe cấp cứu chở anh Hòa ra Bệnh viện Quân Khu IV TP Vinh cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên sau mấy tiếng đồng hồ nằm tại Khoa cấp cứu Bệnh viện này anh Hòa đã tử vong.

Cái chết của anh Hòa không chỉ gây đau buồn cho gia đình nạn nhân mà còn gây bức xúc trong xã hội về nạn trộm chó đang hoành hành tại Hà Tĩnh



Trưởng công an xã Ngọc Sơn - Ông Trần Văn Ngọc cho biết, cái chết của anh Hòa liên quan đến nhóm đối tượng trộm chó. Cũng theo ông Ngọc, đây là một vụ án hết sức phức tạp, việc xác minh các hung thủ gây án sẽ gặp nhiều khó khăn.



Hiện nay, công an tỉnh Hà Tĩnh và công an huyện Thạch Hà đã về xác minh và phối hợp với công an xã Ngọc Sơn để điều tra làm rõ vụ việc.





Theo Đặng Tài – Văn Dũng (Dân trí)