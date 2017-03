Ngày 27-3, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã khởi tố bị can Nguyễn Phước Lộc (ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) về hành vi giết người.

Trước đó, Lộc cùng Nguyễn Văn Lên (ngụ cùng ấp) tổ chức nhậu với vài người bạn. Trong cuộc nhậu, Lộc xảy ra mâu thuẫn với Lên. Lộc dùng cây gỗ cài cửa đánh vào đầu Lên gây thương tích (tỷ lệ thương tật 62%). AN LONG