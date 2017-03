Rượu vô làm càn

Trước đó vào tối 7-8, một nhóm thanh niên nhậu say, quậy phá hẻm 79 đường Xóm Đất (phường 8, quận 11) Công an phường 8 cùng dân phòng đến hiện trường để ổn định trật tự. Tuy nhiên, nhóm người này thách thức và giật gậy của dân phòng đánh lại. Được sự hỗ trợ của cảnh sát 113, công an phường đã tạm giữ Ôn Anh Dũng Nguyễn Trí Ân và Nguyễn Trí Nghĩa cùng ngụ quận 11 để xử lý.