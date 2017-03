Rút súng dọa… Công an

Ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Hưng, 19 tuổi, ngụ tại khu phố 7, phường Long Bình (TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó (ngày 8/12), Công an phường Long Bình bắt quả tang Hưng tàng trữ trong người khẩu súng K54 cùng với 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, ngày 30/11, Hưng cùng một đối tượng (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) sử dụng xe gắn máy cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ đi trên đoạn đường thuộc khu phố 7, phường Long Bình. Khi bị người dân cùng lực lượng Công an truy bắt, thì Hưng là kẻ ngồi sau đã rút súng bắn về phía những người truy đuổi.

Tiếp đó, ngày 5/12, khi Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) đang giải quyết một vụ vi phạm giao thông, mặc dù không liên quan gì đến mình nhưng Hưng vẫn tìm đến rồi kiếm chuyện, gây gổ với lực lượng Công an. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ mời về trụ sở làm việc, thì Hưng liền rút súng ra chĩa thẳng vào lực lượng Công an dọa bắn rồi tẩu thoát.

Về nguồn gốc khẩu súng, Hưng khai nhận do một người bạn tặng vào cuối năm 2009, từ đó đến ngày bị bắt mỗi khi đi ra đường Hưng đều mang theo để "phòng thân".





Theo CAND