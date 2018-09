Rút súng nhựa cưỡng đoạt tài sản chủ cơ sở massage

Chiều 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Nghĩa (17 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Nguyễn Ngọc Nghĩa tại cơ quan công an.



Trước đó, Nghĩa đến cơ sở massage đóng ở xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) để tìm gặp anh Đinh Xuân Rin, nhân viên của cơ sở này, nhằm đòi số tiền nợ 200.000 đồng. Do anh Rin đi vắng nên anh Phan Minh T. (49 tuổi, chủ cơ sở massage) bảo Nghĩa đi về.

Lúc này, Nghĩa lấy từ túi quần ra một khẩu súng và lớn tiếng dọa anh T. phải trả số tiền mà anh Rin nợ mình. Lo sợ đối tượng dùng súng bắn người nên anh T. phải vào nhà lấy tiền đưa cho Nghĩa.

Đến trưa 1-9, khi Nghĩa đang lang thang tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy) cùng nhóm bạn thì bị lực lượng công an bắt giữ. Cơ quan công an xác định khẩu súng mà Nghĩa sử dụng là loại súng nhựa màu đen, trên súng có ký hiệu No 688 rất giống với súng quân dụng K59.

Trước khi bị bắt giữ, Nghĩa cũng đã sử dụng dao uy hiếp, đe dọa buộc anh Hoàng Trọng Trí (17 tuổi, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang) chở đến nhà người thân mượn tiền, qua đó chiếm đoạt 300.000 đồng.