Rút tiền không được thì... đập máy ATM

Vào khoảng 21 giờ đêm ngày 4/4, sau khi xuống xe đưa đón công nhân của nhà máy lắp ráp ô tô Trường Hải - Chu Lai tại Tam Kỳ, Võ Quốc Huy cùng nhóm bạn nhậu say.

Để có tiền trả tiền nhậu và tiếp tục đi chơi, nên Huy đã vào trạm rút tiền tự động tại ngân hàng Đông Á, lô số 6, đường Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ để rút tiền.

Do quá say, lại quên mật khẩu của thẻ, nên Huy không rút được tiền. Vì quá bực tức do không rút được tiền nên Huy đã đập phá máy và gây rối trật tự tại khu vực.

Lực lượng cảnh sát bảo vệ ngân hàng đã năn nỉ và khuyên bảo Huy về, nhưng Huy đã hành hung cả bảo vệ nên đã bị lực lượng này bắt giữ và gọi cho cảnh sát 113 Công an Quảng Nam xử lý.

Thượng sỷ Nguyễn Hữu Anh, người trực bảo vệ ngân hàng Đông Á cho biết có nhìn thấy một nhóm 4 người vào rút tiền, khoảng hơn 30 phút, nhưng không rút được, vì chủ thẻ quên mật khẩu.

Chính vì vậy, đối tượng rút tiền đã đập phá máy, đồng thời có những hành vi quá khích khi lực lượng công an đến can thiệp nên đã bị bắt giữ.

Ngay tại đồn công an phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Võ Quốc Huy đã thừa nhận rằng mình quá say và có hành động đập phá máy, đồng thời gây rối trật tự công cộng.

Công an phường Tân Thạnh tạm giữ hành chính Huy để điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

Trung tá Trương Công Quang, Trưởng Công an phường Tân Thạnh, Tam Kỳ cho biết, thời gian gần đây, tại địa bàn có một số đối tượng uống rượu say gây rối trật tự công cộng và đã được xử lý nghiêm.