Rút tiền thật bằng thẻ tín dụng giả

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ hai người gồm Surkov Dmitry và Debenko Igov (cùng quốc tịch Nga, đang lưu trú chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thảo Điền, quận 2). Việc tạm giữ hai du khách này nhằm làm rõ hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền ở hàng loạt điểm ATM trên địa bàn TP.HCM. Hiện Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ, bàn giao cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-10, nhân viên của Ngân hàng ACB phát hiện hai người nước ngoài đến các buồng ATM của Ngân hàng Techcombank và VietinBank bên cạnh nhà sách đối diện nhà 11-13 Công Trường Lam Sơn (phường Bến Nghé, quận 1) để rút tiền. Thấy thái độ lạ lùng, đầy nghi vấn của hai người nước ngoài, các nhân viên ngân hàng liền tiếp cận nhưng hai vị khách bỏ đi. Nghi ngờ hai người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền nên nhóm nhân viên Ngân hàng ACB đã giữ lại để chuyển giao cho công an địa phương làm rõ, xử lý.

Hai du khách Nga đang bị tạm giữ để làm rõ việc sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền ATM. Ảnh: TK

Bước đầu tại cơ quan công an, hai người này khai nhận đã sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền tại các điểm ATM. Kiểm tra trong người của Surkov Dmitry và Debenko Igov, công an thu giữ được hơn 86 triệu đồng. Ngoài ra cơ quan công an có thu giữ 34 thẻ nhựa trơn màu vàng (nghi là thẻ tín dụng giả), 14 thẻ nhựa các loại, hai thẻ tín dụng Nga, một ĐTDĐ…

Từ lời khai ban đầu của hai nghi can rút tiền bằng thẻ ATM giả, cơ quan công an đã tiến hành khám xét căn hộ ở tầng 22 chung cư Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2). Tại đây, cơ quan công an có thu giữ thêm một số tang vật có liên quan gồm: Hai thẻ nhựa trơn màu vàng, hai thẻ tín dụng, thẻ căn cước của hai người Nga nói trên.

HOÀNG TUYẾT