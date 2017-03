Sa lưới sau 17 năm gây án mạng

CA tỉnh Nghệ An cho biết, vừa mới bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Thực (SN 1972, trú xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người sau hơn 17 năm lẩn trốn tại tỉnh tỉnh Đắc Lắc.

Đối tượng Thực (Dụng) tại cơ quan điều tra (Ảnh: M.T).

Cơ quan chức năng cho biết, năm 1992, Thực từ Nghệ An vào Đắc Lắc sinh sống làm ăn. Năm 1996, trong một lần đi chơi, Thực bị một nhóm thanh niên ở Buôn Ghi (Đắc Lắc) chặn đánh.

Trong lúc tự vệ, Thực đã dùng con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm chết một thanh niên trong nhóm. Sau khi gây án, Thực đã bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắc Lắc cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Thực về tội giết người.

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Đắc Lắc phối hợp với CA tỉnh Nghệ An để điều tra tung tích cũng như xác minh tung tích của Thực tại mảnh đất quê hương nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Tuy nhiên, vào khoảng trung tuần tháng 10/2013, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một người đàn ông ở xã Tân Hợp, huyện miền núi Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) có nhiều đặc điểm nhân dạng giống với Phạm Hữu Thực nhưng lại có tên là Phạm Văn Dụng.

Điều đáng nói, Dụng đã có gia đình và có 2 đứa con nằm trong diện hộ nghèo của xã Tân Hợp. Nghi ngờ đây có thể là đối tượng Thực, nên CA tỉnh Nghệ An đã xác minh nhân thân của Dụng.

Qua điều tra lý lịch, thông tin CA tỉnh xác định đây chính là Phạm Hữu Thực bị CA tỉnh Đắc Lắc truy nã cách đây 17 năm. Để tránh sự truy xét của pháp luật, Thực đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con.

Tại cơ quan điều tra, Dụng đã thành khẩn khai nhận chính là Thực - người đã giết chết nam thanh niên tại Đắc Lắc 17 năm về trước.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Thực cho Công an tỉnh Đắc Lắc xử lý theo thẩm quyền.

Theo Lany Nguyễn (CAND)