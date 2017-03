Sa lưới sau hơn nửa năm lẩn trốn

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 9-12-2012, Trần Quốc Chiên (SN 1987, ngụ KP9, P. Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đến công viên 23-9 (quận 1) chơi thì gặp Trần Quang Vinh (SN 1992, ngụ ấp Phước Minh, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; tạm trú ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Hoàng và bạn của Hoàng. Khi mọi người đang ngồi uống cà phê thì Hoàng đi công việc với bạn đã gởi chiếc ba lô cho Chiên giữ giùm. Lát sau Chiên có việc nên đưa ba lô cho Vinh giữ. Trước khi đi, Chiên dặn kỹ khi nào Hoàng quay lại thì mới đưa.

Khoảng 0 giờ 10 ngày 10-12-2012, Hoàng và bạn quay lại, Vinh giao ba lô cho Hoàng rồi đi về. Lúc Chiên về lại công viên gặp Hoàng nên cả nhóm cùng đi uống cà phê. Tại đây, Hoàng mở ba lô ra phát hiện số tài sản bên trong đã bị mất trộm gồm: một điện thoại di động iPhone 4 và 500USD để trong bóp nên nói cho Chiên nghe. Chiên liền điện thoại cho Vinh yêu cầu quay lại, nhưng Vinh hứa hẹn rồi tắt máy. Bực tức, Chiên điện cho Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, là chủ tiệm cầm đồ Hùng Hưng Phát tại số 92, tổ 17, KP5, P. Đông Hưng Thuận, Q12) nhờ khi nào Vinh ghé nhà thì giữ lại giùm vì Vinh đã lấy cắp tài sản của Chiên. Dặn xong, Chiên về Bình Dương ngủ. Khi Vinh đến nhà Hùng thì Hùng điện thoại cho Chiên biết, nhưng quá khuya nên Chiên hẹn đến sáng ghé sẽ giải quyết.

15 giờ ngày 10-12, Chiên thức dậy đến nhà Hùng gặp Vinh. Chiên tra hỏi và dùng búa đe dọa nhưng Vinh nhất quyết không thừa nhận. Đến 13 giờ ngày 11-12, Chiên tiếp tục tra hỏi Vinh bằng cách dùng cây và dây điện đánh vào hai chân. Do bị đánh đau nên Vinh đành khai đã lấy tiền và điện thoại di động của bạn Chiên rồi mang đi giấu tại Gò Vấp. Theo lời Vinh, Chiên đi tìm nhưng không thấy nên tức giận quay về tiếp tục đánh Vinh. Lúc này Vinh lại nói cất giấu số tài sản trộm tại xã Bà Điểm, Hóc Môn. Chiên tiếp tục đi tìm nhưng không thấy.

Tức giận vì bị Vinh chơi xỏ, Chiên quay về và tiếp tục dùng búa đánh vào chân và lấy dây điện quất vào người của Vinh. Vinh lại nói đã gửi tài sản cho người bán cà phê tại khu vực chợ Tân Định, Q1. Do sợ Vinh trốn nên Chiên dùng dây vải trói lại để trong phòng của Hùng rồi đến quận 1 để tìm nhưng không có, sau đó quay về dùng dây điện đánh Vinh và lấy kiềm kẹp vào đầu ngón tay Vinh. Tra tấn xong, gã đi ngủ.

Khoảng 6 giờ ngày 12-12 Hùng đi công việc nên gọi Chiên thức dậy để Hùng đóng cửa phòng. Chiên đưa Vinh xuống tầng hầm trong tiệm cầm đồ rồi trói chân tay lại, xong đi ăn sáng. Khi quay về, Chiên vào ngủ. Đến 8 giờ cùng ngày, Vinh tháo được dây trói chân bèn chạy ra bên ngoài kêu cứu. Công an P. Đông Hưng Thuận, Q12 đến bắt Trần Quốc Chiên về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Vật chứng thu giữ gồm: 1 cây đánh bóng chày, 1 đoạn dây vải màu đỏ, 1 sợi dây điện được gấp lại thành nhiều đoạn, 1 búa dùng đóng đinh, 1 cây kềm, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 5 cây kiếm bằng kim loại, 9 xe máy các loại.



Nguyễn Mạnh Hùng

Sau khi gây án, Nguyễn Mạnh Hùng đã bỏ trốn. Đến ngày 11-6-2013, Công an P. Đông Hưng Thuận đã bắt giữ Hùng. Ngoài ra, do nghiện ma túy, ngày 7-12-2013 Hùng mua 3 gói ma túy tổng hợp Methaphetamine của một người nước ngoài với giá 10 triệu đồng, Hùng đã sử dụng 4 lần, số còn lại giấu tại phòng ngủ lầu 1. Ngày 13-12-2012, Cơ CSĐT Công an Q12 đã khám xét khẩn cấp tại nhà số 92 đường ĐHT 2, tổ 17, KP5, P. Đông Hưng Thuận, thu giữ 1 cây súng ru lô nhựa số hiệu: SM1357; 3 cây súng nhựa hiệu Shaopeng China; 1 còng số 8; 1 con dao xếp lưỡi dài, 2 mã tấu, 3 gói nylon chứa 14,3213 gram Methamphetamine (MA)



Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)