Sa Rài (Đồng Tháp): Côn đồ tấn công trường học

Từ tháng 5-2008 đến nay, nhà công vụ của Trường THPT Tân Hồng liên tục bị côn đồ “khủng bố”. Nửa đêm, thầy cô đang yên giấc thì nghe tiếng nổ lớn. Họ hoảng hồn thức dậy, chạy ra thì thấy các ô cửa kính bị bể nát, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Tiếp theo, kẻ lạ tưới máu súc vật đầy rẫy mặt thềm nhà công vụ, nhìn thật ghê rợn. Đêm về, nhà công vụ bị ném đá lên mái nhà khiến giáo viên không thể chợp mắt.

Ngoài ra, mỗi đêm tại đây xuất hiện nhóm thanh niên chạy xe nẹt pô om trời. Hễ giáo viên nào đến khuyên bảo liền bị chúng vây đánh. Ban ngày, côn đồ xông vào tận Trường THPT Tân Hồng và Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp tìm đánh học sinh.

Trưa 30-9, em Nguyễn Văn Ken (học sinh lớp 10C) bị sáu thanh niên ập vào đánh gục ngã tại bàn. Ngay hôm sau, thêm ba thanh niên cởi trần săm mình đột nhập vào trường, tiếp tục hành hung học sinh. Một giáo viên đến can thiệp liền bị bọn chúng đánh ngã quỵ. Nhiều nữ sinh cũng thường bị chúng chặn đường trêu ghẹo.

Mỗi lần bị phá rối, nhà trường gọi điện thoại hoặc làm tường trình gửi đến Công an thị trấn Sa Rài. Tuy nhiên, không thấy công an đến xử lý vụ việc. “Khi bị côn đồ tấn công, giáo viên còn giữ nguyên hiện trường chờ công an đến. Nhưng chờ hoài không thấy ai đến, chúng tôi phải quét dọn. Chúng tôi luôn cảm thấy bất an. Có giáo viên định nộp đơn để chuyển trường vì an ninh trật tự ở đây quá phức tạp” - ông Văn Vũ Biên Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng, bức xúc.

Thầy Cương nói thêm: Trường đã ký kết liên tịch với ngành công an trong việc bảo vệ học sinh, giáo viên và giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng phía công an không tích cực vào cuộc xử lý vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Minh Tiếp, Trưởng Công an thị trấn Sa Rài, chỉ thừa nhận: “Từ đầu năm đến nay, tại Trường THPT Tân Hồng chỉ xảy ra một vụ duy nhất. Đó là vụ đánh giáo viên vào ngày 1-10. Còn vụ quậy phá giáo viên ở khu nhà công vụ là... ngoài giờ hành chính (?). Ngoài ra, công an không hay biết gì về những vụ việc khác”. Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi dẫn chứng những vụ việc cụ thể xảy ra gần đây, ông Tiếp trả lời: “Công an mới nhận văn bản từ Trường THPT Tân Hồng đề nghị tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Sa Rài và trường học nên chưa có ý kiến gì”.