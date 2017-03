Sai phạm tại cao ốc Pacific: Vì sao chưa khởi tố?

Đại tá Phan Anh Minh, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM: Chưa xác định thiệt hại, làm sao khởi tố? . Thưa ông, khi nào CQĐT sẽ xử lý sai phạm tại cao ốc Pacific? + Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư thực hiện sai phép. Sở Xây dựng ra quyết định đình chỉ thi công thì lại để chủ đầu tư tiếp tục thi công. CQĐT khám nghiệm rồi giao hiện trường lại cho Sở Xây dựng. Theo tôi, xử lý sai phạm tại cao ốc Pacific thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng chứ không phải CQĐT. Công an không cấp phép, không đình chỉ thi công thì làm sao công an xử lý vi phạm được! Việc này tôi đã trao đổi với anh Hai Quân (ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM - PV) và được sự đồng tình. Tôi đề nghị các báo cần phải bày tỏ chính kiến, xác định rõ địa chỉ trách nhiệm quản lý nhà nước về việc này, chứ để cơ quan này đổ trách nhiệm qua cơ quan kia thì kỳ quá. Đối chiếu các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng dám đề nghị xử lý hành chính mà không dám giải quyết xử lý vi phạm thì tôi cũng không thể hiểu nổi. Quản lý nhà nước về xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Chủ đầu tư vi phạm tiếp, các công trình lân cận có an toàn hay không, ai thi công tiếp, ai liên đới đến vi phạm cao ốc Pacific đó là việc của Sở Xây dựng chứ không phải của công an. . Theo ông có cần họp giữa các cơ quan để xác định địa chỉ trách nhiệm xử lý không? + Không có gì vướng mắc phải họp để xác định địa chỉ trách nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan được phân định rõ ràng. Theo tôi, vấn đề ở đây là nói sai địa chỉ thôi. . Sai phạm ở cao ốc Pacific đã có dấu hiệu hình sự nhưng vì sao hơn bốn tháng qua cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án? + Quan điểm của tôi là sẽ khởi tố vụ án. CQĐT sẽ khởi tố vụ án khi nào thu thập đủ chứng cứ. Theo luật tố tụng hình sự, nếu CQĐT khởi tố vụ án, trong thời gian quy định mà không khởi tố bị can được thì sẽ đình chỉ vụ án. Hiện nay, CQĐT đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Vi phạm trong xây dựng thì có nhưng hậu quả đến nay vẫn chưa xác định. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với hậu quả hiện nay giám định vẫn chưa có kết luận. Vậy khởi tố dựa theo cái gì? Cấu thành tội vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thì chưa ổn. Hành vi vi phạm có nhưng hậu quả chưa xác định là bao nhiêu thì làm sao khởi tố? Nếu tôi là VKS thì tôi cũng sẽ không phê chuẩn quyết định khởi tố. . Ông có thể đánh giá hậu quả sai phạm tại cao ốc Pacific? + Hậu quả có thể lớn hơn dự kiến của mình bởi vì xung quanh công trình Pacific bị rỗng ruột, nền đất bên dưới bị mất cát hay bùn, có thể sụp ở đâu nữa thì không thể biết được. Hiện nay, theo tôi biết chưa có giám định nào, chưa có khoan thăm dò địa chất xung quanh đó bao nhiêu khu vực bị rỗng ruột... Tất cả việc này lại dồn cho CQĐT. . Xin cám ơn ông. TRUNG DUNG thực hiện