“Săn” cướp trên từng cây số...

Điều đó đã cho khách du lịch trong và ngoài nước khi đặt chân đến Đà Nẵng đều có được một tâm lý thoải mái, vui vẻ về một điểm đến an toàn…

Tâm sự của thủ lĩnh các đội "săn"

Tôi không bất ngờ khi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tin cậy giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật cho Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (CSBV&CĐ) Công an TP Đà Nẵng. Bởi vì, một thời chiến tranh anh đã gan dạ, dũng cảm đánh những trận "xuất quỷ, nhập thần" ngay trong lòng địch, lập nên bao thành tích lẫy lừng, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; trong thời bình cũng từng nổi tiếng săn bắt cướp, rồi được cử làm lãnh đạo lực lượng hình sự nhiều năm dạn dày kinh nghiệm, thì giao nhiệm vụ đó là hoàn toàn hợp lý. Nhưng, tôi vẫn băn khoăn, vì sao lực lượng chống tội phạm cướp giật trên đường phố lại có "cái gốc" của CSBV&CĐ?

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cười vui vẻ, giải thích ngọn nguồn. Anh cho biết, gần 4 năm trước, trước tình hình ANTT diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (nay là CSBV&CĐ) chọn ra những chiến sĩ khỏe, giỏi võ thuật để huấn luyện theo chiến thuật đặc nhiệm, thành lập Đội Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN), làm nhiệm vụ tuần tra, mai phục, truy bắt tội phạm ổn định địa bàn. Từ khi ra đời vào cuối tháng 3/2007 cho đến đầu năm 2010, Đội CSĐN đã bắt giữ, xử lý trên đường phố hơn 300 vụ, việc lớn nhỏ, trong đó chủ yếu bắt quả tang đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, gây rối...

Nhận thấy hoạt động của lực lượng CSĐN mang lại hiệu quả cao, được sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tiếp tục cho ra đời lực lượng chống tội phạm cướp giật trên đường phố. Mục đích nhằm ngăn chặn triệt để tội phạm cướp giật, góp phần giữ gìn bình yên cho TP Đà Nẵng, bảo vệ "thương hiệu" Đà Nẵng là điểm đến an toàn của khách du lịch trong và ngoài nước. Lực lượng chống tội phạm cướp giật được tuyển chọn từ những chiến sĩ ưu tú của Đội CSĐN và "thủ lĩnh" vẫn là Đại tá Nguyễn Thanh Hùng.

Khi tôi hỏi đến biệt danh Hùng “CD”, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cười thật sảng khoái. Rồi bằng giọng kể chuyện sang sảng, anh bảo: "Hồi chiến tranh, anh em ở căn cứ, bà con cơ sở cách mạng ai cũng gọi tui là Hùng “râu”, do tui để râu hóa trang làm lính ngụy để lọt vào vùng tạm chiếm diệt ác, phá kìm. Sau ngày đất nước giải phóng, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) thành lập đội T9, làm nhiệm vụ săn bắt cướp trên tuyến đường sắt, đường bộ, giao cho tui phụ trách, trang bị riêng cho tui chiếc xe máy hiệu CD loại 125 phân khối để làm phương tiện đi lại. Thời bấy giờ, chiếc xe máy CD thuộc loại "hàng độc" ở Đà Nẵng, nó là chiếc xe duy nhất được nhập từ nước ngoài về bằng đường tàu biển. Với chiếc xe này, tui cùng anh em trong Đội T9 đã lập nhiều thành tích, phát hiện và triệt phá thành công nhiều băng, nhóm, bắt giữ hàng loạt tên cướp, nên mọi người lại gọi tui là Hùng “CD”. Khi đội T9 giải thể, tui trả lại chiếc xe máy đó cho bên Hậu cần, song cái biệt danh Hùng “CD” vẫn cứ đi theo tui mãi...".

Đột nhiên, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng hạ giọng: "Còn ít ngày nữa thôi là bước sang năm mới, tui đã bước vào tuổi 58. Ở cái tuổi xế chiều tui vẫn có một khát khao làm sao truyền đạt bằng hết kinh nghiệm đấu tranh chống tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cướp giật trên đường phố nói riêng, mà bản thân tui tích lũy được, cho anh em chiến sĩ trẻ trong đơn vị, để họ có thể học hỏi, khắc phục những mặt còn hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó... Thú thiệt, cái thời tui chỉ huy Đội T9, rồi làm Trường phòng Cảnh sát hình sự tuy có khác chút ít so với thực tế cuộc sống hiện nay, nhưng kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm thì không bao giờ thừa, không bao giờ cũ". Vì vậy Đại tá Nguyễn Thanh Hùng luôn theo dõi sát hoạt động của từng chiến sĩ trong đơn vị, phát hiện chỗ nào "chưa chuẩn" là chỉ vẽ, uốn nắn ngay. Anh cũng thường xuyên gặp gỡ các đội "săn" cướp giật để tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi trong công tác, truyền đạt thêm kinh nghiệm khi tác nghiệp...

Lặng thầm những chiến công

Sáng ngày 14/10/2010, lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật trên địa bàn Đà Nẵng chính thức ra quân đi vào hoạt động thì trưa hôm đó, một tổ "săn" đã lập thành tích tóm gọn 2 đối tượng đi xe máy mang biển số giả trộm cắp sắt tại công trường đang thi công ở khu vực ngã tư Quang Trung - Trần Phú. Rồi đêm ấy, dưới trời mưa tầm tã, một tổ "săn" khác trên đường Núi Thành - Phan Đăng Lưu, phát hiện 3 đối tượng khả nghi đi xe máy nhãn hiệu Max Kawasaky mang biển số 77N9-1387, yêu cầu dừng xe thì bị chúng dùng hung khí tấn công. Sau đó, tên cầm lái rú ga chở đồng bọn chạy về đường Cách mạng Tháng Tám, qua cầu Cẩm Lệ lên ngã ba Miếu Bông theo tuyến Quốc lộ 1A vào Quảng Nam.

Tổ "săn" gồm 4 chiến sĩ trên 2 xe máy bám sát nút. Tuy nhiên, vì đường sá đông người và xe cộ, các anh mắt không rời "con mồi" đang lạng lách phía trước, song vẫn phải cẩn trọng, khéo léo vượt, tránh xảy ra tai nạn giao thông, nên không rút ngắn được khoảng cách tiếp cận đối tượng. Truy đuổi tới phía Bắc cầu Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, các đối tượng lại rú xe dông về hướng thị trấn Ái Nghĩa, sau đó luồn lách vào ngõ ngách thôn, xóm về xã miền núi Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Tới đây, chúng vứt xe máy bỏ chạy vào núi. Các chiến sĩ đội "săn" cũng nhanh chóng bỏ xe máy lao theo và tóm được 2 đối tượng là Hà Vũ Đạt (21 tuổi), trú ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu và Nguyễn Hoài Nguyên (24 tuổi), trú ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng...

Có những vụ các tổ "săn" cướp giật kỳ công điều tra khiến đối tượng phải "tâm phục, khẩu phục" vì hết đường chối cãi. Như vụ bắt đối tượng cướp giật chiếc điện thoại iPhone của chị Phương Trang trú ở tổ 9, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Chiều ngày 22/11/2010, chị Trang đi trên đường Điện Biên Phủ đang nghe điện thoại thì bị 2 gã thanh niên đi xe máy hiệu Nouvo LX biển số 73V1-6241 áp vào giật chiếc điện thoại hiệu iPhone rồi tăng ga bỏ chạy. Khi tẩu thoát, gã ngồi sau còn ngoái nhìn lại vẫy tay cười giễu cợt. Hôm sau, bất ngờ chị Trang phát hiện chúng trên đường Hoàng Diệu liền điện thoại đường dây nóng báo cho lực lượng Cảnh sát chống cướp giật. Ngay lập tức các tổ "săn" đang hoạt động trên đường phố điện thoại truyền tin cho nhau hỗ trợ truy bắt.

Hai gã nọ phóng xe chạy loanh quanh qua nhiều tuyến đường từ quận Hải Châu, lên quận Thanh Khê, sang quận Liên Chiểu, ra tới chân đèo Hải Vân thì... bó tay chịu trói! Có điều chúng tinh ranh ném chiếc điện thoại cướp của chị Trang vào nhà một người dân để phi tang. Áp giải về tới cơ quan, hai đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Thình (23 tuổi) và Nguyễn Thế Công (24 tuổi), cùng trú ở xã Thái Thủy và xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình; song một mực nói rằng không giật điện thoại di động của chị Trang.

Qua khám xét, các trinh sát tìm thấy trong người của Thình có một điện thoại, danh bạ có số điện thoại của Công liền bấm máy và dò theo, cuối cùng tìm được chiếc iPhone của chị Trang mà Công đã tháo sim của chị Trang bỏ đi, thay vào đó là sim của hắn để sử dụng. Tới lúc các trinh sát cầm chiếc iPhone của chị Trang về để trên bàn, khuôn mặt của Thình và Công mới đổi sắc xanh như chàm đổ...

Trong nhật ký của các đội "săn", thống kê sơ bộ cho thấy: Từ khi thành lập đến nay (ngày 14/1/2011), trong thời gian ngắn 3 tháng, đã phát hiện xử lý 63 vụ, bắt 119 đối tượng giao cho các đơn vị chức năng thụ lý theo thẩm quyền. Trong số đó, chỉ có 8 vụ cướp giật, còn lại là các loại tội phạm khác như: trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy, dùng hung khí đánh nhau...

Đáng chú ý, các vụ cướp giật, mỗi nhóm đối tượng bị bắt giữ sau khi đưa về Cơ quan điều tra ban đầu đã khám phá chúng thực hiện từ 5-10 vụ cướp giật trót lọt; thậm chí có nhóm đã "đánh" từ 20-30 vụ. Điển hình là Ngô Phi Sinh (25 tuổi), trú ở Ô Gia Bắc, Đại Lộc, Quảng Nam và Nguyễn Quang Lực (21 tuổi), trú ở tổ 27, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Chúng thú nhận đã sử dụng xe máy Yamaha Exciter thực hiện trên 30 vụ cướp giật và 9 vụ trộm xe máy ở địa bàn Đà Nẵng.

Các chiến sĩ "săn" cướp giật nói rằng, không chỉ duy nhất làm nhiệm vụ chống tội phạm trên đường phố, trong lúc tuần tra, các anh cũng đã nhiều lần chở nạn nhân bị tai nạn giao thông đi bệnh viện cấp cứu, giữ phương tiện gây tai nạn, bảo vệ hiện trường chờ lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đến lập biên bản... Mỗi ngày các tổ "săn" cướp giật đều có mặt trên đường phố, rong ruổi các ngả đường tìm "con mồi". Chỉ cần có thông tin của người dân báo về trung tâm chỉ huy theo số điện thoại đường dây nóng: 0511389444, lập tức các tổ nhanh chóng "khóa" các tuyến đường, hỗ trợ nhau truy bắt thủ phạm.

Đưa tôi sang phòng trực trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật, cũng là nơi tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng cho hay, thời gian qua đã có một vài người quấy rối báo tin giả. Để xử lý tình trạng này, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với đơn vị bưu chính viễn thông kiểm tra, sàng lọc nguồn tin, đơn vị còn được trang bị hệ thống bản đồ điện tử. Với hệ thống hiện đại này sẽ nhanh chóng định vị được người báo tin đang ở đâu, điện thoại từ số máy nào, để kịp thời chỉ huy các đội "săn" trên đường phố đối phó với mọi tình huống.

Nhìn hàng chục tấm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua đơn vị xuất sắc... treo kín bốn bức tường của phòng trực trung tâm chỉ huy, không giấu được niềm tự hào, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng thổ lộ rằng, đó là thành quả mà anh cùng đồng đội đã mất nhiều tâm sức, nỗ lực phấn đấu từ năm 2004 đến nay và được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, cũng như lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận. Trong năm 2010, Phòng CSBV&CĐ Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở; trong thành tích đó có sự đóng góp của lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật trên đường phố...





Theo Long Vân - Chuyên đề ANTG số 1028