Săn lùng 12 tên cướp đêm liều lĩnh trên quốc lộ 32

Ngày 9/10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) điều tra, làm rõ 12 đối tượng, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng về tội cướp tài sản.

Ngày 5/10, Công an huyện Tân Sơn nhận tin báo: Vào 22h ngày 5/10, tại địa phận dốc Mịn, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Đinh Công Lập (trú tại xã Mỹ Thuận - Tân Sơn - Phú Thọ). Tối hôm đó, anh Mỵ đến khu vực trên thì phát hiện một nhóm thanh niên đang thực hiện hành vi cướp tài sản của một lái xe đường dài. Khi người lái xe đang đi trên đường thì các đối tượng trong băng nhóm bất ngờ lao ra chặn đường. Người lái xe không mở cửa ôtô, bọn chúng dùng gậy gỗ và gậy sắt đập vỡ kính xe, buộc người bị hại phải nộp 2 triệu đồng. Đúng lúc này, anh Mỵ đi tới. Trong khi anh Mỵ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một cú đánh trời giáng, khiến anh bất tỉnh nhân sự. Khi trở dậy, anh Mỵ phát hiện bị mất một sợi dây chuyền bạc cùng một chiếc điện thoại di động…

Từ lời khai của người bị hại kết hợp với các tài liệu thu thập được, đồng chí Nguyễn Hải Tinh, Phó trưởng Công an huyện Tân Sơn, người trực tiếp chỉ đạo phá án nhận định: Địa bàn nhóm đối tượng gây án lựa chọn thường là khu vực đèo dốc, vắng người qua lại, dân cư thưa thớt. Nhóm đối tượng khoảng 10 đối tượng, đi từ 2-4 xe môtô, độ tuổi khoảng từ 16-25 tuổi, rất hung hãn, manh động, bọn chúng sử dụng hung khí (chủ yếu là tuýt sắt) để gây án.

Ngoài vụ cướp nói trên, nhóm đối tượng này còn có khả năng gây ra một số vụ cướp tài sản khác đã xảy ra trước đó trên địa bàn các huyện Yên Lập, Thanh Sơn và thị xã Phú Thọ của tỉnh Phú Thọ. Nhóm đối tượng này cũng là hung thủ gây ra vụ cướp vào rạng sáng 4/10, nạn nhân là ông Hà Văn Cầm, cũng trú tại huyện Tân Sơn. Trong vụ án này, chúng cướp đi của nạn nhân một chiếc điện thoại cùng 1,2 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã dựng được chân dung của 12 đối tượng nghi vấn gồm: Trần Mạnh Dũng; Dương Đức Anh Chiến; Nguyễn Tú Anh; Nông Chí Hiếu; Bùi Xuân Đoàn; Trần Quốc Bình; Phạm Hữu Thanh; Nguyễn Xuân Sơn; Lương Quốc Quyền; Hà Ngọc Sơn; Đinh Khương Duy và Đỗ Đức Thành, đều trú tại tỉnh Phú Thọ. Trong số 12 đối tượng trên có 4 đang là học sinh phổ thông trung học gồm Xuân Sơn, Ngọc Sơn, Dũng và Bình.

Khoảng 23h30 ngày 7/10, tổ công tác của Đội Hình sự - Công an huyện Tân Sơn phát hiện 7 đối tượng nghi vấn có mang theo hung khí (tuýt sắt), đi trên 2 xe môtô, dán; bôi bẩn để mờ biển số, chở 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe với tốc độ cao. Tổ công tác tiến hành vây bắt theo kế hoạch. Khi kiểm tra đã bắt giữ được 2 đối tượng, thu giữ một xe môtô; 1 tuýp sắt còn 5 đối tượng bỏ chạy vào rừng cây rậm rạp gần ven đường thuộc khu xóm Bình - xã Mỹ Thuận.

Qua khai thác, 2 đối tượng bắt giữ khai tên là Tiến và Dũng. Đến 0h30' ngày 8/10 đã phát hiện bắt giữ thêm được 2 đối tượng là Hanh và Hiếu, thu giữ 1 xe môtô là phương tiện đối tượng sử dụng đi gây án. Sau khi bắt giữ 4 đối tượng trên Công an huyện, Công an xã cùng Ban ANTT xóm Bình và tổ liên gia số 01 xóm Đường 2 tiếp tục phục bắt và truy tìm các đối tượng bỏ trốn trên rừng.

5h ngày 8/10, qua công tác kiểm tra xe ôtô lưu thông trên đường theo hướng từ xã Xuân Đài và xã Thu Cúc - Tân Sơn đi về hướng Thanh Sơn, tổ công tác của Công an huyện Tân Sơn đã phát hiện Quyền và Đoàn, đang lẩn trốn cùng hành khách trên một ôtô chở khách đi từ xã Kim Thượng Tân Sơn đi Hà Nội đã tổ chức lực lượng bắt giữ. Đến ngày 9/10, Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng. Đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Chiến, Đoàn và Hiếu. Do cần tiền tiêu xài, 3 đối tượng trên đã lôi kéo 9 đối tượng còn lại cùng tham gia. Được biết, nhóm đối tượng trên đều xuất thân trong những gia đình trung lưu của tỉnh Phú Thọ.

Từ vụ án này cũng bộc lộ những sơ hở của cha, mẹ trong việc quản lý các con và em của mình, đặc biệt là gia đình của 4 em học sinh. Vụ án hiện nay đang được cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Sơn khẩn trương điều tra làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng trong vụ án, thu hồi vật chứng còn lại. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, đề nghị ai là bị hại của vụ án trên đến Công an huyện Tân Sơn trình báo.



Theo X.Mai (CAND)