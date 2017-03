“Săn” nữ sinh trên mạng để cướp, hiếp

Chiều 29-10, Trung tá Trịnh Kim Sơn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm lừa đảo, cướp tài sản và hiếp dâm.

Truy lùng “mixaotomcua”

Sáng 15-10, em NTT (15 tuổi) được mẹ dẫn đến Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để trình báo việc em bị một nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản.

Theo T. tường trình, thông qua mạng Internet, T. có quen biết với một người có nick “mixaotomcua”. Qua hẹn hò, đêm 14-10, người này đi cùng hai nam và một nữ đến điểm học thêm của T. ở quận 2 để đón T. cùng đi chơi. Cả nhóm kéo về quán cà phê ven bờ sông thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ngồi chưa được bao lâu, một thanh niên trong nhóm mượn ĐTDĐ của T. nói là để gọi về nhà nhưng sau đó đi mất không quay lại. Những người còn lại ép T. phải trả tiền chầu cà phê.

Trịnh Duy Phương (trái) và Trần Minh Đức (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: TK

Sau đó, người thanh niên có nick “mixaotomcua” dùng xe máy chở T. đến gầm cầu Bình Lợi. Tại đây có một nam thanh niên chờ sẵn cùng khống chế, trói T. lại để cướp tài sản gồm một đôi bông tai vàng và 200.000 đồng. Đến rạng sáng 15-10, lợi dụng những thanh niên trên ngủ say, em T. đã tự cởi trói rồi bỏ trốn. Người đi đường phát hiện T. trong tình trạng hoảng loạn nên báo người nhà đến đón T. về.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Hiệp Bình Chánh chuyển hồ sơ lên Công an quận Thủ Đức điều tra truy xét.

Từ nhiều nghi vấn, điều tra viên tiếp tục lấy lời khai thì T. thú nhận em bị hai thanh niên khống chế, hiếp dâm. Nhận định nhóm gây án có tổ chức và có nhiều nạn nhân nên Công an quận Thủ Đức truy xét nhanh, bắt giữ bằng được nhóm tội phạm nguy hiểm này. Các trinh sát tiếp tục rà soát, tiếp cận người có nick “mixaotomcua”.

Giăng bẫy nữ sinh trên mạng

Cuối cùng hai trinh sát đã thu thập được hình ảnh nhận dạng của nghi can. Đêm 25-10, các trinh sát đã tóm cổ được chủ nhân Facebook “mixaotomcua” là Trịnh Duy Phương (tự “Đen”, 29 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh). Từ lời khai của Phương, công an đã bắt giữ gần 10 nghi can, trong đó có hai nghi can trực tiếp gây án cùng với Phương là Trần Minh Đức và Trịnh Trung Hiếu. Đến trưa 29-10, công an tạm giữ thêm Đôn Thị Ngọc G., là người Phương quen qua mạng và thường dẫn theo nhằm tạo lòng tin với các nạn nhân.

Được biết Phương từng có tiền án 12 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phương khai chủ động làm quen với em T. qua mạng nhằm tạo lòng tin để thực hiện mưu đồ đen tối. Hiếu chính là người mượn ĐTDĐ của T. rồi chiếm đoạt, giao cho Đức tiêu thụ. Sau đó, Phương lấy xe máy chở em T. đến gầm cầu Bình Lợi mới. Phương cùng Long đánh đập, lột sạch tài sản của T. rồi dùng dây trói T. suốt đêm dưới gầm cầu để thay phiên nhau giở trò đồi bại.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can khai nhận đều là dân không nghề nghiệp, sống lang thang lấy tiệm Internet làm nhà và chuyên nghề “săn” nữ sinh qua mạng để lừa đảo. Phương và đồng bọn đã thực hiện trót lọt ba vụ có cách thức tương tự. Theo đó, Phương thường xuyên lên mạng, nhắm vào những nữ sinh nhẹ dạ cả tin để làm quen. Từ đó, Phương bàn bạc cùng đồng bọn rủ nạn nhân đến quán cà phê vắng vẻ cướp tài sản. Những vụ này, Phương và đồng bọn khai báo không hãm hiếp nạn nhân nhưng đó mới chỉ là lời khai một phía, hiện Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục tổ chức truy tìm những nạn nhân này.

Theo Trung tá Trịnh Kim Sơn, bước đầu Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự Trịnh Duy Phương về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em; tạm giữ Trần Minh Đức, Trịnh Trung Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong chiều 29-10, Công an quận Thủ Đức đã chuyển giao các nghi can cùng hồ sơ vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

TUYẾT KHUÊ