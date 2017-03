"Sản xuất" hồ sơ xin việc giả bán cho công nhân

Tối 23/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, cho biết, vừa ra quyết tạm giữ tạm giữ hình sự đối với các đối tượng, gồm: Trịnh Thị Quế (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM), Lê Thị Liên (25 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), Thạch Minh Trí (27 tuổi, quê huyện Ô Môn, Cần Thơ), Nguyễn Văn Sáu (17 tuổi, quê thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Võ Trọng Đạt (19 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, riêng Phan Thị Mật (31 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đang có thai) và Trương Thị Tuy (29 tuổi, quê Nghệ An) nuôi con dưới 36 tháng tuổi được cơ quan Công an cho tại ngoại để điều tra.



Trước đó, khoảng 12h10 cùng ngày, tại khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An đã bắt quả tang bọn chúng đang bán hồ sơ xin việc giả cho một số người có nhu cầu, đặc biệt là các công nhân để xin việc làm tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



Tiến hành khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 30 bộ hồ sơ xin việc do các đối tượng làm giả; kiểm tra trong máy tính xách tay của các đối tượng còn phát hiện rất nhiều mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức để phục vụ cho việc làm giả giấy tờ. Bước đầu các đối tượng khai nhận: Đã tổ chức bán hồ sơ giả được khoảng nửa tháng, trung bình mỗi ngày nhóm này giao cho khách từ 5-6 hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ lấy từ 100 đến 140.000 đồng





Theo Công Bình (CAND)