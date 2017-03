Sang hàng xóm trộm 3, 5 tỉ đồng

Thượng tá Dương Văn Trường, Thủ trưởng CQĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa cho biết: Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC21) - Công an Hà Tĩnh đã phối kết hợp Công an huyện đã phá thành công vụ trộm tài sản lớn trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 26-8, chị Võ Thị Huyền, trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn trình báo với CQĐT toàn bộ số tài sản của gia đình chị gồm 400 triệu đồng tiền mặt, 47,5 ngàn USD và 40 cây vàng để trong két sắt tại phòng ngủ đã bị kẻ gian lấy mất (ước tính tổng tài sản gần 3,5 tỉ đồng). Ngay lập tức, Công an huyện Hương Sơn cử các trinh sát, điều tra viên, khoanh các đối tượng nghi vấn, lấy lời khai nhân chứng và báo cáo Phòng PC45 để phối hợp phá án. Sau một thời gian rà soát, đánh giá và khoanh vùng đối tượng, Phòng PC45 và Công an Hương Sơn xác định đối tượng Nguyễn Thị Ngân (SN 1972), một bạn hàng và hàng xóm của chị Huyền chính là người đã lấy số tài sản trên. Ngày 7-9, Ngân được triệu tập đến CQĐT để xét hỏi. Sau một thời gian vòng vo, đến cuối giờ cùng ngày, đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Ngân cho biết, lợi dụng là bạn hàng, lại là hàng xóm thân cận, biết chị Huyền đang tích trữ số tiền và vàng lớn trong nhà nên đã tìm cách chiếm đoạt. Sáng 26-8, trong khi sang nhà chị Huyền chơi, thấy két sắt không khoá, Ngân đã vơ hết số tài sản nói trên mang về. Khi biết CQĐT vào cuộc, Ngân đã mang số vàng và USD đưa về nhà mẹ đẻ (cách 200m) để cất giấu. Sáng 8-9, Ngân đã mang toàn bộ số tài sản trên nộp lại CQĐT. Sáng 8-9, CQĐT đã khởi tố bị can, hoàn tất hồ sơ tạm giam Nguyễn Thị Ngân về tội trộm cắp tài sản. Được biết, cơ quan này cũng đang xem xét để truy cứu một số đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo Chính Thu (Hà Tĩnh Online)