Sáng nay tổ chức tang lễ cho vợ chồng bị sát hại trong biệt thự

* Gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho vợ chồng nạn nhân xấu số.



Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường ở khu vực hàng rào của biệt thự.

Vấn đề khởi tố vụ án hay chưa khởi tố trong ngày 25-1 sẽ có thông tin do hiện nay cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ. Trong ngày 24-1, công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, truy tìm các dấu vết trong và ngoài hiện trường cũng như tổ chức khám nghiệm tử thi, kiểm tra, trích xuất camera an ninh gắn trong biệt thự. Qua trích xuất camera an ninh của biệt thự, bước đầu xác định thời điểm khoảng 1 giờ 45 rạng sáng 24-1, xuất hiện hình ảnh một đối tượng cao khoảng 1,8 m, bịt khẩu trang… đã từ ngoài đột nhập vào khuôn viên biệt thự bằng cách leo qua hàng rào.

Trong diễn biến khác, sáng nay thân nhân của vợ chồng nạn nhân Lương Văn Đấu (66 tuổi) và vợ là Võ Thị Năm (62 tuổi) đã nhận thi thể và đang tiến hành tổ chức tang lễ. Trước đó, tối 24-1, công an đã di chuyển thi thể hai nạn nhân vào BV Đa khoa khu vực thị xã Cai Lậy để tiến hành khám nghiệm tử thi.



Khu vực biệt thự vẫn được phong tỏa và bảo vệ nghiêm ngặt.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 24-1, công nhân cơ sở sản xuất cà phê Hữu Khánh đến biệt thự và cũng là nơi trưng bảng hiệu cơ sở ở phường 2, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) thì phát hiện ông Lương Văn Đấu (66 tuổi) và vợ là Võ Thị Năm (62 tuổi) - chủ biệt thự và cũng là chủ cơ sở nằm chết trong phòng riêng với nhiều vết thương trên người. Riêng cháu nội ông Đấu là Lương Hữu Khánh (học sinh lớp 8) trong tối 23-1 cũng ngủ tại biệt thự nhưng ở phòng khác nên thoát nạn.



Ngôi biệt thự nơi xảy ra án mạng.

Thông tin ngay sau đó được trình báo đến cơ quan công an và hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đang khám nghiệm hiện trường.

Theo tìm hiểu, tối 23-1, ngủ tại biệt thự chỉ có ông Lương Văn Đấu, bà Võ Thị Năm và cháu nội tên Lương Hữu Khánh (học sinh lớp 8). Ông Đấu, bà Năm ngủ chung phòng ở tầng hai, riêng Khánh ngủ ở phòng riêng.