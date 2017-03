Sang Việt Nam để trộm cước viễn thông

Công an TP.HCM vừa ngăn chặp kịp thời 3 điểm trộm cước viễn thông do những đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc - Đài Loan thực hiện.

Khoảng 22h ngày 6/4, Công an quận Tân Bình kiểm tra nhà số 41 đường Giải Phóng và nhà số 99C/33 đường Cộng Hoà phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, phát hiện tại nhà số 41 đường Giải Phóng có 9 người quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc lưu trú.

Tại lầu 2, 3 và trên nóc nhà có 12 máy điện thoại bàn, 6 thiết bị màu đen hình chữ nhật, hiệu Rasy gate Way, 2 thiết bị màu nâu hiệu Santaic, 1 ăng ten chảo; toàn bộ các thiết bị trên đều kết nối với nhau bằng một dây cáp, các hệ thống đều đang hoạt động thu phát tín hiệu.

Tại cơ quan điều tra, Công an quận Tân Bình, TP.HCM, Liu Hung I (32 tuổi) quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc là người đứng tên thuê nhà thừa nhận việc lắp đặt các thiết bị trên chưa được cơ quan chức năng cho phép; tại nhà số 99C/33, có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, ở tầng trệt có một giàn máy tính để bàn nối với 2 dây cáp, kéo lên tầng 1 và một bó cáp, nối với 10 thiết bị hình chữ nhật màu đen trong đó có 6 thiết bị đang hoạt động; tại tầng 1 và 2 nhà 99C/33, có 23 máy điện thoại bàn, 6 máy bộ đàm, trên sân thượng có 2 ăng ten chảo.

Theo cán bộ kỹ thuật của Bưu chính viễn thông TP.HCM cho biết, đây là thiết bị để trộm cước viễn thông.

Công an quận Tân Bình đã tạm giữ thị thực của các đối tượng ở địa chỉ 41 đường Giải Phóng và 99C/33 đường Cộng Hoà, cho các đối tượng về nơi tạm trú.

Xác minh lời khai của các đối tượng, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an quận 2, TP.HCM tiến hành xác minh làm rõ thêm vụ lắp đặt phương tiện kỹ thuật để trộm cước viễn thông tại nhà số 41 đường song hành Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Nhưng khi lực lượng phối hợp cùng Công an quận 2 kiểm tra nhà số 41 đường song hành Xa Lộ Hà Nội phát hiện có 24 đầu line điện thoại, 6 điện thoại để bàn phục vụ cho việc trộm cước viễn thông, nhưng không có người nước ngoài nào cư ngụ tại đây.

Qua điều tra ban đầu được biết, căn nhà trên do Lin Hong Chien (38 tuổi) quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc thuê ở.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo PV (CAND)