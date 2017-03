Sang VN mua vải thiều, một thương lái TQ tử vong vì tai nạn giao thông

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, xe môtô biển kiểm soát 98B1-658.81 do ông Tan Jianzhong điều khiển đi hướng Lục Ngạn-Sơn Động đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 89K3-2773 (chưa rõ người điều khiển) đi ngược chiều.



Sau khi xảy ra va chạm, Tan Jianzhong ngã ra đường và bị xe đầu kéo biển kiểm soát 61C-087.04 kéo rơ moóc biển kiểm soát 61R-002.74 do anh Nguyễn Thành Nguyên, sinh năm 1982, ở Ân Đức, Hoài Đức, Bình Định điều khiển đi cùng chiều cán qua người.



Ông Tan Jianzhong, sinh năm 1958, sang Việt Nam thu mua vải thiều, tạm trú tại nhà ông Trần Quang Tuấn, sinh năm 1966, ở khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.



Công an huyện Lục Ngạn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.