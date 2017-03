Sập bẫy lương 5 triệu đồng/tháng, 3 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc

Chiều 14-5, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng giải cứu thành công, đưa ba phụ nữ là chị LTH, chị HTC và L.Th.T. (cùng trú huyện Quế Phong, Nghệ An) từ Trung Quốc về trao trả cho gia đình.

Vào ngày 18-4, có hai phụ nữ ăn mặc sàng điệu và tỏ ra giàu có đến xã Thông Thụ gặp phụ nữ thông báo tuyển người đi làm việc lương 5 triệu đồng/tháng. Chi phí đi lại người lao động tự lo liệu.





Bộ đội Biên phòng Nghệ An giải cứu, trao trả ba chị H., C. và T. cho gia đình. Ảnh: L.HẠCH

Do hoàn cảnh khó khăn và nhẹ dạ cả tin, ba chị H., C. và T. "xin" hai người phụ nữ trên được đi làm để có tiền gửi về nhà. Hai phụ nữ trên đã đưa ba chị ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Khi bị đưa sang Trung Quốc ba chị H., C. và T. mới biết mình đã bị lừa bán. Tại đây, một nhóm người ép buộc ba chị H., C. và T. phải lấy chồng già người Trung Quốc, tuy nhiên cả ba chị khóc van xin rồi chống đối quyết liệt.

Khi biết họ từ chối lấy chồng Trung Quốc, nhóm buôn người này đưa điện thoại ra yêu cầu ba chị phải gọi điện thoại về cho gia đình nói phải đưa tiền chuộc 40 triệu đồng/người. Khi nhận được điện thoại, người thân ở quê nhà đã trình báo Đồn biên phòng Thông Thụ (đóng tại huyện Quế Phong) và cầu cứu.

Đồn biên phòng Thông Thụ đã báo sự việc liên Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An rồi vạch phương án giải cứu, đưa ba chị H., C., T. về trao trả cho gia đình. Hiện Đồn biên phòng Thông Thụ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra đường dây mua bán phụ nữ trên.