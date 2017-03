Sập bẫy mỹ nhân

Vào lúc 8h ngày 28-5, ông Phương Phúc Trung, SN 1970, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc hiện đang làm việc tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến Công an huyện Lộc Bình, trình báo về việc ông bị một số đối tượng dùng dao, gậy đánh đập cướp đi một số tiền và tài sản. Ông Trung cho biết, ông nhập cảnh vào Việt Nam từ 27-5 với mục đích buôn bán các mặt hàng nhựa thông trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Buổi chiều cùng ngày, vừa đặt chân lên đất Việt Nam, ông đã nhận được điện thoại của một phụ nữ tên là Hằng mà ông đã quen biết trong quá trình qua lại làm ăn ở Lộc Bình hẹn tối sẽ “đi chơi”. Sau khi ăn cơm tối tại nhà một người quen, ông Phương Phúc Trung gọi điện cho Hằng đến đón. Khoảng 22h, Hằng đưa ông Trung tới một ngôi nhà trong ngõ gần bờ sông thị trấn Lộc Bình. Trong khi hai người đang mơn trớn nhau thì cửa nhà bật mở, 3 người đàn ông cao lớn, cởi trần xông vào, tay cầm gậy, tay cầm dao khống chế ông Trung.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông Trung đã bị số đối tượng trên túm cổ dằn mặt xuống sàn nhà vừa đánh vừa chửi rủa: “Ai cho chúng mày vào nhà tao”? Các đối tượng vừa đánh vừa móc túi quần của nạn nhân lấy 1 ĐTDĐ, 1,5 triệu đồng và 70 nhân dân tệ. Thấy số tiền quá ít ỏi, một đối tượng đã bắt ông Trung gọi điện thoại về nhà ở Quảng Tây - Trung Quốc bảo người nhà mang 4 vạn nhân dân tệ sang Việt Nam để chuộc người. Quá hoảng sợ, ông Trung đã phải điện thoại về quê nhưng không liên lạc được.

Bọn chúng lại ép ông Trung phải điện thoại cho người quen ở thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn vay tiền đưa cho chúng. Không còn cách nào khác, ông Phương Phúc Trung đành phải điện thoại cho một người bạn làm ăn vay tiền. Một đối tượng trong nhóm đã đi xe máy đến nhà người bạn ông Trung lấy 4 triệu đồng. Khi thả ông Trung, chúng còn đe dọa sẽ cắt gân chân và giết chết nếu ông trình báo công an.

Căn cứ vào lời khai của nạn nhân cùng những tài liệu chứng cứ thu thập được tại hiện trường, các trinh sát hình sự Công an huyện Lộc Bình đã làm rõ chủ ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là Nguyễn Thành Đông, SN 1966 - một đối tượng vừa mãn hạn tù vì tội buôn bán ma túy trái phép.

Sau khi được mời lên cơ quan công an, lúc đầu Đông quanh co chối tội. Qua đấu tranh khai thác và trước những chứng cứ thu thập mà cơ quan công an thu thập được, Nguyễn Thành Đông đành phải thừa nhận hành vi đánh người, cướp tài sản của ông Trung, đồng thời khai báo các đồng bọn cùng tham gia trong vụ án.

Được biết nhóm 4 đối tượng trên thường xuyên tụ tập rượu chè và chơi cờ bạc. Do có quan hệ từ trước, Phạm Thị Hằng biết ông Phương Phúc Trung thường xuyên sang Việt Nam buôn bán làm ăn và có nhiều tiền nên Hằng đã bàn bạc với các đối tượng Đông, Dũng và Đảm theo dõi khi nào ông Trung sang Việt Nam và sẽ dùng “ mỹ nhân kế” để tổ chức cướp tài sản.

Chiều 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam các đối tượng Phạm Thị Hằng, Nguyễn Thành Đông, Nguyễn Khắc Dũng và Thân Văn Đảm (đều trú tại huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Theo Toàn Dũng – Hữu Nguyên (ANTĐ)