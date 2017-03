Sập bẫy nhóm vay tiền bằng giấy tờ giả

Trước đó, vào tháng 3-2014, bà PTKD (ngụ quận Thủ Đức) đến cơ quan công an trình báo việc Phạm Thị Na giới thiệu bảy người đến gặp bà D. thế chấp giấy tờ nhà đất, CMND, hộ khẩu để vay tổng cộng 340 triệu đồng. Sau đó, bà D. phát hiện toàn bộ giấy tờ đều có vấn đề nên tố giác. Qua điều tra, ngày 9-12, Công an quận Thủ Đức xác định trong số bảy người đó có Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Kính. Tại cơ quan công an, hai người này đã thừa nhận hành vi thế chấp giấy tờ giả để vay tiền.

Ba nghi can có biểu hiện lừa đảo bị công an tạm giữ. Ảnh: TK

Theo lời khai ban đầu, Tâm được ông NTL (ngụ Thuận An, Bình Dương) nhờ vay 15 triệu đồng và thế chấp CMND, hộ khẩu, giấy tờ đất của mẹ ông L. là bà TTC. Tâm liên hệ với Na và Na gọi điện thoại cho bà D. đề nghị mượn tiền. Tuy nhiên, do giấy tờ không chính chủ nên Tâm bàn với Kính đóng giả bà C. và làm giả CMND dán ảnh Kính.

Khi gặp bà D., Tâm giới thiệu Kính là bà C. rồi đưa ra các giấy tờ để mượn 40 triệu đồng. Bà D. đồng ý cho vay 40 triệu đồng với lãi suất 7%/tháng. Sau đó Tâm cho ông L. vay lại 15 triệu đồng, đưa Na lấy 6 triệu đồng tiền hoa hồng, cho Kính 500.000 đồng. Số tiền còn lại Tâm giữ hết.

Đến tháng 1-2014, Tâm tiếp tục nhờ Na hỏi bà D. vay tiền với việc thế chấp CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Thị Kim. Dù biết các giấy tờ này không phải của Tâm nhưng Na vẫn nói với bà D. tên thật là Trần Thị Kim, còn hình ảnh trên giấy CMND không giống do ảnh chụp đã lâu. Cả hai đã thuyết phục được bà D. cho vay 50 triệu đồng, với lãi suất 8%/tháng. Trong “phi vụ” này Tâm cho Na 9 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Tâm thú nhận số giấy tờ mang tên Trần Thị Kim đều giả mạo do một người khác thế chấp cho Tâm để vay 20 triệu đồng. Sau đó, Tâm đem “hàng giả” cầm lại cho bà D. với ý định lấy tiền rồi lánh mặt luôn.