Sập “bẫy tình”, nhiều cô gái vùng cao bị lừa bán

Qua các đợt khảo sát, điều tra, rà soát tội phạm và các đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em do PC14, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành, mấy năm trở lại đây, địa phương này ghi nhận 89 phụ nữ bị dụ dỗ, lừa bán qua biên giới (trong số đó có nhiều trẻ em gái người dân tộc thiểu số). Chỉ bằng mấy lời tán tỉnh đường mật hoặc hứa hẹn vu vơ, các cô đã đem cuộc đời mình trao vào tay lũ "Tú Bà - Sở Khanh". Để rồi, nhiều cô một đi không trở lại...

Đọa đày nơi xứ người

Chúng tôi tìm đến nhà Lò Thị Y ở bản Na Sang, xã Núa Ngam (huyện Điện Biên) - một nạn nhân mới tự đào thoát sau gần 2 năm bị bán sang Trung Quốc. Hôm nay Y cùng mẹ đi nương, chỉ có bố cô đang ngồi đan chài ở góc nhà. Căn nhà sàn tuềnh toàng, xập xệ, ẩm thấp được dựng lên toàn bằng vật liệu tranh, tre, nứa, lá.

Hơn một giờ sau, Y từ nương về với 2 sọt sắn củ, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt xanh xao. Tuy mới 21 tuổi, nhưng cuộc sống vất vả cùng những năm tháng bị đọa đày nơi xứ người, làm cho cô nhanh già và trông thật khắc khổ.

Khi nghe ông bố nói về mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi, như chạm vào tận cùng nỗi đau, Y bật khóc nức nở. Một lúc sau, được bố động viên, cô nén tiếng nấc, kể cho chúng tôi nghe chuỗi ngày tủi nhục nơi đất khách quê người...

... Cách đây hơn 2 năm, lúc còn là một thiếu nữ 19 tuổi mơn mởn xuân thì, cứ tối đến các chàng trai bản dập dìu dưới gầm sàn nhà Y để mong được gặp người đẹp, nhưng cô lại không rung động trước bất cứ ai. Cho đến một buổi đi chợ bản Phủ (huyện Điện Biên), cô gặp một thanh niên hào hoa, đẹp trai tên là Dũng. Chẳng biết anh ta ve vãn, tán tỉnh thế nào, mà chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, Y đã chết mê chết mệt sau khi uống hết... 2 cốc nước mía.

Yêu nhau được hơn một tuần trăng với những lời thề non hẹn biển, Dũng rủ cô lên Lào Cai ra mắt bố mẹ chồng.

Chẳng mảy may nghi ngờ, Y giấu bố mẹ rồi khăn gói bỏ nhà theo anh ta và bị chính tên bất lương này bán qua biên giới. Cô cũng chẳng nhớ nơi mình bị bán đó là địa phương nào của Trung Quốc, chỉ biết vùng đất Y đến chẳng khác gì quê mình; cũng chỉ rừng và núi, người dân hàng ngày dắt trâu, vác cuốc lên nương, quần quật tối ngày. Bị nhốt tại nhà một người đàn bà lạ mặt được hai hôm, thì có một gã đàn ông chừng 50 tuổi đến đón. Trở thành vợ hờ, sau mấy tuần mà Y không nhớ nổi tên chồng.

Hạnh phúc đã không mỉm cười với cô, chồng Y tối ngày say xỉn, đánh đập vợ thậm tệ. Không ít lần cả ngày trên nương, tối về cô nấu nướng, giặt giũ, vừa ngồi vào mâm cơm, vì những cáu giận vô cớ, hắn bê ném tất cả ra sân, sau đó là trận đòn tơi tả. Có đêm trời rét căm căm, hắn lột truồng vợ đuổi ra sân ngủ, chỉ vì cô không đáp ứng được nhu cầu tình dục như loài cầm thú của hắn. Và rồi bi kịch lớn nhất cuộc đời cô đã đến, trong một tối đi gánh nước ở khe suối, Y bị chính anh trai của chồng hãm hiếp, mà sau đó cô biết đó là một âm mưu...

Sau gần 2 năm bị bán làm nô lệ tình dục ở xứ người, Lò Thị Y tìm cách thoát thân. Được một người phụ nữ Việt Nam tốt bụng lấy chồng bên đó cho tiền và chỉ đường, cô đã về lại được nhà - nơi mà hơn hai năm trước cô đã bỏ trốn theo tiếng gọi của con tim lầm lạc.

Hơn một năm ở bên vòng tay yêu thương của bố mẹ và gia đình, đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên được nỗi ám ảnh về chuỗi ngày tủi nhục nơi xứ lạ. Lù Văn Dũng ở Nậm Xe (huyện Phong Thổ) - gã người yêu đang tâm bán cô sang bên kia biên giới, đã bị Công an huyện Điện Biên bắt giữ….

Giải pháp nào ngăn chặn?

Lò Thị Y chỉ là một trong số 89 trường hợp phụ nữ, trong đó có nhiều trẻ em gái ở tỉnh Điện Biên bị lừa bán trong mấy năm qua. Nạn nhân hầu hết là những phụ nữ dân tộc Thái, thuộc 3 địa bàn Điện Biên, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay. Thủ đoạn mà các đối tượng lừa bán các cô gái, vẫn là những chiêu cũ rích: Dụ dỗ, lừa phỉnh lo công ăn, việc làm có thu nhập cao; vẽ ra viễn cảnh giàu sang khi lấy chồng ngoại.

Để từng bước thực hiện âm mưu đen tối của mình, các đối tượng thường đóng vai một người tử tế, người buôn bán, có những kẻ cao tay hơn, như Lù Văn Dũng, thì chuyên dùng ngón... lừa tình. Chỉ sau 1 năm, đến khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, Dũng lần lượt làm quen, sau đó quan hệ tình cảm với hàng chục cô gái khác ở các xã vùng lòng chảo Điện Biên. Sau khi đã "no xôi chán chè", hắn đem bán người yêu lấy tiền và lại đi lừa cô gái khác.

Gần đây nhất, Phòng PC14, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phá đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới làm gái mại dâm do Lò Thị Chung (26 tuổi), ở xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng - Điện Biên) cầm đầu. Trước đó, do biết được gia cảnh khó khăn của em Lò Thị L., xã Mường Mươn (Mường Chà) và Lò Thị R., xã Thanh Luông (huyện Điện Biên), Lò Thị Chung đã rủ rê, nói đưa 2 em đi bán quần áo với mức lương hơn một triệu đồng/tháng.

Chung đã cấu kết với Bùi Văn Quân (45 tuổi), HKTT tổ 2, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ), đưa 2 em lên cửa khẩu Lào Cai. Khi chúng đang thực hiện việc mua bán thì bị các chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai bắt quả tang. Không chỉ có L. và R., trước đó Lò Thị Chung và Bùi Văn Quân đã lừa và đưa hai cô gái khác ở huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên, bán cho các đối tượng bên kia biên giới làm gái mại dâm.

Trong thời gian gần đây, nguyên nhân gia tăng tình trạng buôn bán phụ nữ qua biên giới ở Điện Biên là do cuộc sống khó khăn, trình độ dân trí của một bộ phận bà con còn hạn chế, các cô gái và nhiều gia đình nhẹ dạ, cả tin nên dễ trở thành nạn nhân, hay con mồi của những kẻ bất lương.

Qua đây cũng cho thấy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cho người dân vùng cao còn nhiều hạn chế và bất cập. Phụ nữ bị lừa gạt, bị buôn bán, phải hứng chịu những hậu quả khôn lường; ngoài những tổn hại nặng nề về đạo lý, thuần phong mỹ tục, gây đau khổ, bất hạnh cho bao cô gái và gia đình, nó còn gây phức tạp, khó khăn trong công tác quản lý biên giới, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Để giải quyết thực trạng này, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý biên giới, điều tra, làm rõ và xét xử nghiêm các đối tượng buôn bán phụ nữ qua biên giới, thì việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao dân trí, đời sống cho bà con dân tộc nói chung, phụ nữ nói riêng là rất quan trọng.