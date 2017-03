Sập cầu tạm, một tài xế nước ngoài thiệt mạng

Cây cầu này phục vụ cho dự án nguồn tài nguyên nước Phước Hòa số 01 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Công ty Sinohydro trúng thầu thi công dự án này đã thuê một công ty của Việt Nam lắp ráp cây cầu tạm để vận chuyển vật liệu.

Được biết, cây cầu được công ty phía Việt Nam bàn giao trước khi sập 17 ngày. Khi bàn giao, Công ty Sinohydro đã nghiệm thu và qua một thời gian sử dụng thử. Cây cầu tạm này có tải trọng 30 tấn nhưng chiếc xe tải do tài xế người Trung Quốc chở có trọng lượng quá tải trọng cầu, chỉ tính riêng xác chiếc xe đã có trọng lượng 18 tấn. Sau khi nghe một tiếng động lớn, công nhân đang thi công công trình gần đó chạy đến thì thấy chiếc cầu đã sập nguyên nhịp giữa, rớt xuống dòng nước đang chảy xiết. Chiếc xe tải cũng rớt xuống sông, tài xế bị kẹt trong buồng lái. Công nhân đã lặn xuống sông phá cửa buồng lái xe đưa tài xế lên nhưng người này đã chết.

Công an huyện Phú Giáo và Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường kết hợp với chính quyền địa phương để làm rõ vụ việc. Ông Đào Văn Hồi, Trưởng Công an xã An Thái, cho biết hiện chiếc xe tải và nhịp cầu bị sập vẫn chưa được trục vớt lên bờ.