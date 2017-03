Sập cầu, xe chở cát và một học sinh rơi xuống dòng sông cạn

Ông Nguyễn Văn Hải - chủ tịch xã Xuân Phú cho biết vào thời điểm trên, xe tải biển số 47C-112.89 do tài xế Nguyễn Thành Luân (SN 1984, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) điều khiển chở đầy cát lưu thông từ hướng quốc lộ 26 về xã Xuân Phú. Khi xe ra giữa cầu tạm, bất ngờ cầu đổ sập kéo xe rơi xuống lòng sông khô cạn, lởm chởm đá. Lúc này, cháu Võ Thị Thùy Trang (SN 2003, học sinh lớp 7, trú thôn Cao Sơn, xã Xuân Phú) đi xe đạp điện qua cầu ra trung tâm huyện Ea Kar để đi học cũng bị rơi theo.



















Hiện trường vụ sập cầu - Ảnh do người dân cung cấp

Theo ông Phạm Văn Hoa - Trưởng Công an xã Xuân Phú, vụ tai nạn khiến cháu Trang bị dập ba đốt xương sống lưng và đang được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Ea Kar. Chiếc cầu sắt bị sập hai nhịp, chiều dài khoảng 15 m. Chiếc xe tải bị rơi từ độ cao khoảng 7 m xuống sông Krông Năng bẹp dúm. Rất may, tài xế và phụ xe Trần Văn Huy (SN 1990, trú xã Phú Xuân, Krông Năng) may mắn thoát nạn.

Cũng theo ông Hoa, cây cầu sắt tạm có chiều dài khoảng 70 m, có tải trọng 10 tấn, từng bị lũ cuốn trôi và mới được sửa chữa lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải ba cầu chở theo 15m3 cát.

Ngay khi xảy ra sự việc, công an xã đã có mặt tạm giữ tài xế và phụ xe gây tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Chính quyền địa phương đã huy động một máy múc làm một con đường tạm dưới lòng sông cách cầu 10-15 m để bà con đi lại.