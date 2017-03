Sập giàn giáo, 3 người thương vong

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng Công an huyện Lạng Giang - cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 4/10. Công an huyện xác định đây là một vụ tai nạn và đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Trong khi các công nhân đang thi công tầng 3 một ngôi nhà ở xã Đại Lâm, bỗng dưng giàn giáo bị sập. 3 công nhân bị ngã xuống đất là anh Hà Văn Hạnh (SN 1973), anh Nguyễn Văn Chữ (SN 1975) và anh Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1976). Anh Hạnh và anh Chữ rơi thẳng xuống đất, còn anh Tuyền trước khi rơi xuống đã va vào một cành cây gần đó nên thương tích nhẹ hơn. Ba nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, anh Hạnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước đó, vào trưa ngày 30/8, khi nhiều công nhân thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang đang thi công công trình xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thì mái trần khu vực tum cầu thang tầng 5 bất ngờ sụp xuống. Hậu quả khiến anh Trần Văn Quảng (SN 1965) đang đứng trên đỉnh trần rơi xuống đất. Anh Ngụy Đình Hùng (SN 1973) đang ở khu vực cầu thang tầng liền kề, bị khối bê tông tươi đổ lên người. Cả 2 công nhân đều tử vong. Một công nhân khác là anh Trần Văn Quang (SN 1965) bị thương. Theo Anh Thế (Dân trí)