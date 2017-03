Sập giàn giáo, bảy người bị thương

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 giờ trưa cùng ngày, một nhóm công nhân đang thi công công trình tại tòa nhà trên thì giàn giáo bỗng nhiên bị đổ sập, khiến bảy công nhân bị thương, phải nhập viện tại BV Xây Dựng.



Tòa nhà 62 Nguyễn Huy Tưởng, nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến bảy công nhân bị thương.

Các nạn nhân được xác định gồm: Lò Văn Thơm (khoảng 45 tuổi), Lò Văn Than (khoảng 35 tuổi), Lê Văn Long, Dương Thị Khỏa (25 tuổi), Hoàng Văn Hải (SN 1986, quê Vĩnh Phúc), Hoàng Văn Lý và một công nhân tên Dương. Trong số này có hai nạn nhân bị thương nặng là Lò Văn Thơm và Lò Văn Than (khoảng 45 tuổi, chưa rõ quê quán). Bệnh nhân Lò Văn Thơm nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh, chảy máu hai bên tai. Tiên lượng bệnh nhân khó qua khỏi. Bệnh nhân Lò Văn Than (khoảng 35 tuổi, chưa rõ quê quán) có biểu hiện đau tức ngực, tràn khí dưới da. Sau đó có năm nạn nhân được chuyển đến Viện 103. Hai bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ đã xuất viện lúc 17 giờ cùng ngày.

Xác nhận với Pháp Luật TP.HCM sáng 18-1, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết chiều nay lực lượng chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự cố sập giàn giáo khiến bảy công nhân bị thương. Đại tá Phương cũng cho biết sự việc sẽ có thông tin cụ thể sau.

Được biết tòa nhà xảy ra sự cố sập giàn giáo cao hơn 20 tầng. Tòa nhà này đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện.