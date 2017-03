Sập giàn giáo hầm Cổ Mã, sáu người bị thương

Kiểm điểm nhà thầu để xảy ra sập giàn giáo hầm Cổ Mã Chiều 18-3, ông Lê Đức Hiệp, cố vấn phụ trách an ninh dự án thuộc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, cho biết trong sáng nay chủ đầu tư dự án đã tiến hành họp, kiểm điểm Công ty Sông Đà 10 đã để xảy ra vụ sập giàn giáo tại cửa hầm Cổ Mã trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). “Chúng tôi đã yêu cầu Công ty Sông Đà 10 khắc phục ngay sự cố, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh công tác an toàn lao động, xử lý trách nhiệm những người liên quan đến vụ tai nạn. Cũng qua vụ tai nạn này, chúng tôi tiến hành kiểm tra công tác an toàn lao động trên toàn bộ dự án. Đây là công trình trọng điểm quốc gia nên công tác an toàn lao động phải đặt lên hàng đầu”- ông Hiệp nói. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, đại diện Công ty CP Đầu tư Đèo Cả cũng đã đến động viên, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên.