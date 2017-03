Sập giàn giáo: Một người chết, 3 người bị thương

Khoảng 23 giờ ngày 29-12, tại cao ốc CR 4-1 trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7, TP.HCM) do Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông làm nhà thầu thi công chính, khi đổ những mẻ cuối cùng tại tầng năm thì gần 700 m2 sàn bê-tông bị đổ sập. Sự cố làm một người chết, một người mất tích, ba người bị thương. Người chết là chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi), người bị mất tích là chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (20 tuổi).

Trước mắt, lo chữa trị, chôn cất nạn nhân

Khoảng 2 giờ sáng qua (30-12), Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Châu đã đến hiện trường chỉ đạo, điều động việc cấp cứu nạn nhân. Sáng qua, trao đổi với phóng viên, ông Châu cho biết có hai nạn nhân bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi) và chị Võ Thị Tuyền (23 tuổi) cấp cứu tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, đều đã hồi tỉnh, sức khỏe ổn định. Kết quả chụp X-quang cho thấy chị Huyền bị xẹp đốt sống L3 ở thắt lưng, gãy xương chậu, chị Tuyền bị gãy xương cẳng chân phải.

Theo người nhà nạn nhân kể lại, chị Huyền được phát hiện trong đống đổ nát ở lầu bốn. Sau vài giờ đội cứu hộ mới đưa được hai nạn nhân bị thương nặng ra khỏi đống đổ nát. “Khi tôi đang cạo bê-tông ở tầng bốn thì nghe tiếng răng rắc khiếp quá nên bỏ chạy nhưng không kịp. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở bệnh viện rồi” - chị Huyền kể lại.

Tòa nhà CR4-1 thiết kế cao bảy tầng, một tầng hầm, tổng diện tích xây dựng là 6.300 m2, khởi công xây dựng từ ngày 1-7. Ông Trần Quang Thành, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ kỹ thuật Viễn Đông - nhà thầu thi công cao ốc, cho biết trước khi xảy ra sự cố, có khoảng 16 nữ công nhân đang dọn dẹp vôi vữa, bê-tông bên trong công trình. Trước mắt, nhà thầu cử người vào bệnh viện chăm sóc, lo chi phí, thuốc men cho các nạn nhân. Đối với nữ công nhân đã chết, nếu cơ quan điều tra cho phép thì nhà thầu sẽ thuê xe đưa nạn nhân về quê an táng, chờ kết quả điều tra, xử lý sau. Hầu hết các nữ công nhân bị thương đều làm việc theo hợp đồng thời vụ.

Ra sức tìm kiếm người mất tích

Thượng tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, cho biết hơn 1 giờ sáng qua, sở này nhận được tin báo liền cử 60 cảnh sát cùng các xe chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến hiện trường cứu người. Đến 3 giờ 30, nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đống bê-tông và được xe cấp cứu của Sở Y tế chờ sẵn sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện. Khoảng 5 giờ 10, người thứ hai bị lấp trong đống bê-tông được cứu thoát. Hai nạn nhân này đều bị các đống bê-tông đè nên lực lượng cứu hộ phải dùng máy cưa bê-tông để đưa họ ra ngoài.

Đến chiều qua, dưới sự chỉ huy từ lực lượng cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC, hơn 100 nhân viên cứu hộ của nhà thầu được huy động đến cùng các máy móc như cần cẩu (loại 50 tấn), búa hơi, búa điện... giải tỏa hiện trường tìm kiếm nạn nhân còn lại. Theo ông Bửu, do bê-tông bắt đầu đông cứng nên việc cưa, cắt các khối bê-tông gặp nhiều khó khăn. Công an đã dùng cả chó nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân nhưng vẫn chưa tìm ra được. Sở Cảnh sát PCCC cho biết lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm suốt không ngơi nghỉ. “Dù còn một tý hy vọng chúng tôi cũng phải tìm cho được người mất tích” - thượng tá Bửu khẳng định.

Có thể do giàn giáo yếu

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đặt câu hỏi: “Tại sao bố trí công nhân quét dọn vệ sinh ngay phía dưới trong khi phía trên đang phụt bê-tông?”. Ông Nguyễn Công Dân, cán bộ giám sát an toàn lao động của Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), cho biết trước đó đơn vị thi công đã thuê sở này tư vấn pháp luật, kỹ thuật bảo hộ lao động cho công nhân. Do tiêu chí của đơn vị thi công là công trình làm tới đâu sạch tới đó nên cho công nhân dọn dẹp vệ sinh dưới sàn bê-tông ở khu vực bê-tông đã định vị. Ông Dân cho biết giàn giáo có giấy chứng nhận chất lượng lúc xuất xưởng. Được biết diện tích sàn tầng năm gần 1.300 m2 đã bị đổ sập một nửa. “Phần còn lại, bê-tông đã đổ được mấy ngày nên đã định vị, đảm bảo không xảy ra sự cố tiếp tục. Tuy nhiên, chúng sẽ bị phá bỏ vì không thể sử dụng được do ảnh hưởng của phần bị sập” - ông Dân nói.

Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP.HCM), nhận định nguyên nhân gây ra vụ sập có khả năng do giàn giáo từ tầng bốn lên tầng năm bị yếu, sự kết nối các giàn giáo này không ổn định dẫn đến sàn bê-tông bị sập đổ dây chuyền. “Trước mắt, chúng tôi sẽ lấy lời khai của những người có mặt khi vụ tai nạn xảy ra và các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế, nhà thầu, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường của Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự TP, Công an quận 7 rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng” - ông Thông nói.