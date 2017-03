Sập hầm khai thác, một phu vàng tử nạn

Chiều 16/5, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Tam Lãnh xác nhận thông tin và cho biết đến 15 giờ chiều, thi thể phu vàng này đã được tìm thấy.

Công an huyện Phú Ninh đang kiểm tra một hầm vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu

Theo UBND xã Tam Lãnh, phu vàng tử nạn tên là Bùi Văn Thương (SN 1994, trú tỉnh Hòa Bình). Phu vàng này làm thuê cho chủ hầm tên Nguyễn Quốc Phong (SN 1983, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Theo điều tra ban đầu của công an huyện Phú Ninh, trong lúc đang khai thác quặng vàng dưới hầm sâu. Do hầm không được kè chắn và do trời mưa nên bất ngờ hầm vàng bị sập, vùi lấp phu vàng Thương.

Sau gần 4 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa thi thể phu vàng từ dưới hầm sâu hơn 30m lên mặt đất.

Lãnh đạo xã Tam Lãnh cho biết đây là hầm vàng khai thác trái phép, mặc dù đã bị các cơ quan chức năng Quảng Nam truy quét đẩy đuổi nhưng các đối tượng vẫn bất chấp, lén lút ngày đêm bất chấp hiểm nguy.

UBND xã Tam Lãnh cho hay từ đầu năm đến nay đã có 5 phu vàng bị chết và 2 người bị thương do sập hầm. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng trên dưới 100 người vẫn ngày đêm tổ chức đào vàng trái phép trong các hầm sâu ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Đầu tháng 4 vừa qua, một đồn công an tại Bồng Miêu đã được Bộ Công an cho phép thành lập nhưng vẫn không ngăn nổi tình trạng đào vàng trái phép ở khu vực này.

Trước đó, ngày 5/5 ba phu vàng gồm Trần Viết Hoạt (SN 1964, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Hồ Văn Điền (19 tuổi, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) và Hồ Văn Thương (18 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) bị chết ngạt dưới hầm vàng sâu khoảng 400m. Vài ngày sau thi thể các phu vàng này mới được phát hiện.

Theo Công Bính (Dân trí)