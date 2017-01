Sập hầm lò than, 1 công nhân tử vong

Nạn nhân là anh Nguyễn Viết Vương, SN 1991, quê Nghệ An. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Vương được giao nhiệm vụ khấu giá 59-62 tại lò chợ 5A mức -230 đến -150, G9 Vũ Môn; Công ty CP Than Mông Dương chống giữ bằng giá khung ZH 1600.

Trong lúc đang làm việc, bất ngờ đá nóc hầm tụt, một khối lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp khiến công nhân này tử vong tại chỗ.

Khi phát hiện ra tai nạn, nhóm công nhân trong ca cùng lực lượng cứu hộ của công ty đã tìm cách đưa anh Vương ra ngoài. Sau 1 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 14 giờ 30, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể công nhân bị vùi lấp ra ngoài.

Sau khi sự cố xảy ra, công ty đã kịp thời báo cáo Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Cẩm Phả và Tập đoàn TKV.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh và đại diện của Tập đoàn TKV đã đến hiện trường để kiểm tra sự cố và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời Công ty Than Mông Dương đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể công nhân Nguyễn Viết Vương về quê mai táng.

Trước đó, vào ngày 26-11-2016, tại tuyến phỗng rót than ở mức -250 đến -165 vỉa K.8 Vũ Môn, cũng thuộc Công ty Than Mông Dương (TP Cẩm Phả) đã xảy ra tai nạn lao động, khiến công nhân Phạm Văn Lân (SN 1992, quê Nam Định) tử vong trong lúc làm việc tại tuyến phỗng rót than, công nhân này đã bị đá văng đập vào người dẫn đến tử vong.