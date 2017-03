Sập hầm vàng, 3 người chết

Theo TẤN VŨ (TTO)



Theo ông Minh, công an đang tìm kiếm các tử thi bị chôn vùi. Danh tính nạn nhân chưa xác định được. Tin ban đầu cho hay cả 3 nạn nhân đều là nam giới, một người quê ở Quảng Nam, hai người còn lại quê Thanh Hóa.Vị trí xảy ra tai nạn thuộc Hố Ngách, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, địa bàn thuộc sự quản lý của Công ty vàng Bồng Miêu.Ông Minh cho biết dù công ty này được phép quản lý khai thác vàng nhưng mỗi ngày hàng trăm người dân bất chấp lệnh cấm vẫn ngang nhiên vào khu vực này đào xới, đánh mìn khai thác đá để tự đãi vàng. Vụ việc gây bức xúc cho địa phương nhiều năm qua, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Việc sập hầm vàng gây chết người ở Tam Lãnh, Phú Ninh không phải là lần đầu tiên.Trong một diễn biến khác, hôm qua 4-5, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Văn Quynh (35 tuổi, trú xóm 3, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi tổ chức khai thác vàng trái phép gây chết người. Trước đó, khoảng 10g sáng 25-4, một nhóm người đến khu vực rừng núi thôn Điềm, xã Tư, huyện Đông Giang khai thác vàng trái phép.Trong lúc khoét sâu vào lòng núi, do phương tiện chống đỡ sơ sài, hầm vàng bất ngờ đổ sập vùi lấp nhóm đào vàng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.Trước đó, ngày 8-4, ở bãi 39, xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra tai nạn tương tự khiến 3 người đào vàng quê ở Thái Nguyên tử vong ở độ sâu hơn 100m. Nguyên nhân do máy nổ truyền ống dẫn khí xuống hầm gặp sự cố khiến 3 người đang từ hầm thoát ra ngoài bị ngạt khí chết tại chỗ.Tính từ đầu năm 2013 đến nay, 7 người chết vì sập hầm vàng tại Quảng Nam.