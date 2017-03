Sắp mở phiên toà xử Lê Văn Luyện

Sáng 27/9,trao đổi với PV, lãnh đạo công an tỉnh Bắc cho hay: Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bàn giao toàn bộ số tài sản mà CQĐT thu giữ cho đại diện gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích.



Theo đó, số vàng này bao gồm: 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền…và thêm một phần vàng CQĐT thu giữ được tại khu vực vệ sinh nhà cô ruột Luyện.Tổng trị giá của số tài sản này uớc tính trên 1,3 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố, hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa Lê Văn Luyện ra xét xử công khai trước pháp luật.

Quá trình bàn giao tài sản có sự chứng kiến của cơ quan công an, đại diện VKS tỉnh Bắc Giang, 2 luật sư bào chữa cho gia đình bị hại và đại diện gia đình. Trước mắt, toàn bộ tài sản này được trao cho 2 người anh trai của chủ tiệm vàng Ngọc Bích.



Liên quan đến sức khỏe của cháu Bích, sau nhiều ngày điều trị, cháu Trịnh Thị Bích đã xuất viện và đang có dấu hiệu bình phục tốt. Gia đình vẫn đang giấu cháu Bích về việc bố, mẹ và em gái bị giết.



Hiện, cơ quan công an đang củng cố, hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa Lê Văn Luyện ra xét xử công khai trước pháp luật. Dự kiến, phiên tòa xét xử tên sát nhân máu lạnh này sẽ diễn ra trong tháng 10.



Trong khi Lê Văn Luyện đang cùng người than đang bị canh giữ nghiêm ngặt trong trại tạm giam thì ở nhà, mẹ của y - bà Trương Thị Thơm bị ốm và hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Hoàng Sang (VNN)